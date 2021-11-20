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用生命爭取西拉雅正名 萬正雄獲頒台南市卓越市民獎

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）肯定萬正雄長老（右）以及許多西拉雅族人在正名的道路上付諸汗水、留下足跡、見證歷史，今頒「卓越市民」肯定萬長老的努力。圖／市府提供
台南市長黃偉哲（左）肯定萬正雄長老（右）以及許多西拉雅族人在正名的道路上付諸汗水、留下足跡、見證歷史，今頒「卓越市民」肯定萬長老的努力。圖／市府提供

台南市長黃偉哲今天在第10年西拉雅文化節活動，頒給萬正雄長老台南「卓越市民獎」，繼台南文化獎再次獲得肯定。黃偉哲說，西拉雅正名、西拉雅族文化保存，10年足跡相當辛苦，也建立許多里程碑。

黃偉哲感謝萬正雄及許多族人在正名的道路上付諸汗水、留下足跡、見證歷史，頒「卓越市民」肯定萬長老的努力，希望西拉雅族的歷史文化能夠持續傳承、發揚光大。

年近80歲的西拉雅族萬正雄長老，2019年接受化療時還是到立法院靜坐爭取西拉雅正名。 頂著寒風就是希望立法院早日通過三讀認定西拉雅是台灣平埔原住民。他說，身份是祖先留下來的，沒身份等於沒了尊嚴。對於國家行政的拖延，他要用生命不惜任何代價爭取最後的成功。

原住民族事務委員會表示，萬正雄長老長久以來推動西拉雅族文化，爭取族群正名及復振語言、文化等艱鉅工程，貢獻殊偉，在西拉雅文化節10周年之際加以表揚，別具意義。今年的活動主題「Akusausalan（讀音：阿古掃莎蘭）」在西拉雅族語有「分享」的意涵，期透過各族群的合作及參與，讓市民朋友認識不同的族群文化，感受各個族群在音樂、文化及創作的張力和活力。

西拉雅族 台南 黃偉哲

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