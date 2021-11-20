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好呷擱刷嘴！虎尾花生產品熱銷 2款新口味今起上市

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
退休國小午餐祕書黃密家運用花生入菜，做出清爽的蝦鬆沙拉。記者陳苡葳／攝影
退休國小午餐祕書黃密家運用花生入菜，做出清爽的蝦鬆沙拉。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾鎮農會實施花生生產履歷及加工廠機制，推廣花生產銷履歷10年把關食安有成，總幹事蔡武吉說，今年契作面積達170公頃，從產地到加工廠都經過國際食品安全衛生管理驗證，農會今再推出產品新包裝及2款花生新產品，望推進國產花生成為亮點產業。

蔡武吉表示，受氣候變化影響，往年花生每分地約可採收800公斤以上，今年產量稍減，每分地約可收500至700公斤，因此價格也些微上漲，生花生每公斤約50元。

為擴大花生推廣層面，虎尾鎮農會也與元長、土庫及四湖等鄉鎮花生業者策略聯盟，盤整優質花生，整合外銷至國際市場。

蔡武吉說，今年7月起農會也將北溪、大屯等部分契作面積轉移作為花生專區，主導栽培技能、用藥觀念等集中訓練，並作種苗示範田，打造虎尾花生「種園圃」。

蔡武吉指出，農會契作的花生品種主要為台農14號，特色是油分高、營養豐富、花生仁扎實，透過種園圃專區，可複製種苗，穩定品質且均一化，並提供給下一期農民耕作。

蔡武吉說，農會推出的調味花生有6種口味、麻辣花生有4種口味，除有中、大包裝，今天起也推出隨手包，另上市蒜片花生、麻辣小魚乾花生等2項新產品。

另，花生油、花生粉及花生仁湯也是農會主打商品，蔡武吉說，農會花生油經過水、土、農藥殘留等多道程序檢測把關，加工前再檢驗黃麴毒素，確保品質安全，目前也有計畫再開發健康油品，供消費者多樣選擇。

雲林虎尾鎮農會有調味花生、麻辣花生等多種口味產品，除有中、大包裝，今天起也推出隨手包，另上市蒜片花生、麻辣小魚乾花生等2項新產品。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾鎮農會有調味花生、麻辣花生等多種口味產品，除有中、大包裝，今天起也推出隨手包，另上市蒜片花生、麻辣小魚乾花生等2項新產品。記者陳苡葳／攝影
薑黃饅頭撒上花生粉，賣相佳且口味清香。記者陳苡葳／攝影
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退休國小午餐祕書黃密家經常到各單位指導下廚，今天更大展身手，準備十多道花生料理及甜品供民眾品嘗。記者陳苡葳／攝影
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雲林縣長張麗善（前左二）今天與民眾一起體驗花生收成趣味競賽。記者陳苡葳／攝影
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雲林虎尾鎮農會今天發表產品新包裝，並推出2款花生新產品。記者陳苡葳／攝影
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農會 履歷 農民

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