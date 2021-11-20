好呷擱刷嘴！虎尾花生產品熱銷 2款新口味今起上市

雲林縣虎尾鎮農會實施花生生產履歷及加工廠機制，推廣花生產銷履歷10年把關食安有成，總幹事蔡武吉說，今年契作面積達170公頃，從產地到加工廠都經過國際食品安全衛生管理驗證，農會今再推出產品新包裝及2款花生新產品，望推進國產花生成為亮點產業。

蔡武吉表示，受氣候變化影響，往年花生每分地約可採收800公斤以上，今年產量稍減，每分地約可收500至700公斤，因此價格也些微上漲，生花生每公斤約50元。

為擴大花生推廣層面，虎尾鎮農會也與元長、土庫及四湖等鄉鎮花生業者策略聯盟，盤整優質花生，整合外銷至國際市場。

蔡武吉說，今年7月起農會也將北溪、大屯等部分契作面積轉移作為花生專區，主導栽培技能、用藥觀念等集中訓練，並作種苗示範田，打造虎尾花生「種園圃」。

蔡武吉指出，農會契作的花生品種主要為台農14號，特色是油分高、營養豐富、花生仁扎實，透過種園圃專區，可複製種苗，穩定品質且均一化，並提供給下一期農民耕作。

蔡武吉說，農會推出的調味花生有6種口味、麻辣花生有4種口味，除有中、大包裝，今天起也推出隨手包，另上市蒜片花生、麻辣小魚乾花生等2項新產品。