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好想去看海...他自掏腰包替28名偏鄉學童圓夢一日遊

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國際獅子會300-D1區第二副總監蘇明宙自掏腰包，替偏鄉小學生圓夢，今天帶他們到台南市區一日遊。記者鄭維真／攝影
國際獅子會300-D1區第二副總監蘇明宙自掏腰包，替偏鄉小學生圓夢，今天帶他們到台南市區一日遊。記者鄭維真／攝影

「好想去看海」、「沒有逛過百貨公司」，台南市南化區瑞峰、西埔國小位處「偏鄉中的偏鄉」，多數是隔代教養或弱勢家庭，國際獅子會300-D1區第二副總監蘇明宙為了替偏鄉小學生圓夢，今天自掏腰包帶28名學童到市區一日遊，小朋友都非常興奮，感謝讓他們有機會看不同的世界。

小朋友在作文課裡寫著，很想看海和將腳泡在鹹鹹的海水裡，想參觀從來沒去過的百貨公司，去文具店買漂亮的鉛筆。蘇明宙得知後表示，對都市小孩來說這些是假日的日常，但對偏鄉小朋友竟然是如此奢侈和遙不可及的夢想，因此他決定為這群學童圓夢。

蘇明宙自掏腰包，規畫「小天使來訪」活動，用遊覽車載他們下山，從永康到保安車站體驗「火車快飛」，並讓這群生活在山裡的偏鄉孩童能夠到黃金海岸親眼看海水，逛百貨公司，吃漢堡和炸雞。另外，也邀請成大學生向小朋友分享學習生涯，鼓勵他們能夠下定決心努力讀書，走出大山邁向「成功」。

蘇明宙說，透過活動想讓小朋友知道自己必須展現信心和活力，持續學習成長，認知自我的未來就掌握在自己手中。國際獅子會300-D1區博仁會長林威廷肯定蘇明宙的用心，允諾將協助偏鄉學校，透過增加資源，為偏鄉小朋友裝上飛往夢想的翅膀。

偏鄉學校 獅子會

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