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明年市長提名強心針？蔡英文重要幕僚齊挺黃偉哲子弟兵

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
爭取連任的台南市長黃偉哲（左五）推出子弟兵、市府前副發言人林依婷（中）投入議員選舉，今天林成立服務處，蔡英文重要幕僚洪耀福（左四）等人及內政部長徐國勇（右五）等人特地南下站台。記者鄭維真／攝影
爭取連任的台南市長黃偉哲（左五）推出子弟兵、市府前副發言人林依婷（中）投入議員選舉，今天林成立服務處，蔡英文重要幕僚洪耀福（左四）等人及內政部長徐國勇（右五）等人特地南下站台。記者鄭維真／攝影

爭取連任的台南市長黃偉哲推出子弟兵、市府前副發言人林依婷投入市議員選舉，今天林成立服務處，蔡英文重要幕僚洪耀福、洪耀南、黃承國、魏金標及內政部長徐國勇等人南下站台，由於下屆市長人選將由民進黨主席蔡英文徵召提名，地方分析，黃偉哲雖捲入線民謠言，但今天小英幕僚齊聚，力挺意味明顯，替黃偉哲市長提名注入強心針。

對此，洪耀福說，民進黨的傳統就是支持年輕人參選，林依婷從英國留學回來，在台南市政府有豐富歷練，投入明年議員選舉，對民進黨新陳代謝及年輕人對改變政治環境有很大幫助，今天除了替林加油打氣，主要是向鄉親拜託在12月18日公投投下「4個不同意」。

至於南下是否關乎明年市長選舉？洪耀福回應，大家都很肯定偉哲市長這幾年的市政表現，鼓勵他一定要加油，要把市長角色做得更好。

黃偉哲說，今到林依婷參選服務處成立大會，很意外中央要員都來，林依婷人脈豐富，曾在市府服務過，他認同林的能力、政治理念，這次出席是要宣揚公投4個不同意理念，也有恭賀之意。對於總統幕僚南下替子弟兵站台，黃偉哲表示，大家都是黨內人，且要宣揚公投。

「林依婷凍蒜！」、「4個不同意，台灣更有力！」林依婷今舉辦議員服務處成立大會及公投說明會，黨內大咖雲集，除了洪耀福、洪耀南、黃承國、魏金標以及內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲之外，民進黨立委林俊憲、賴惠員、蔡易餘也到場支持。洪耀福送上「蔡英文戰袍」給林依婷，林現場立刻換上該件灰色外套。

林依婷說，她8月底從市府離職後就一直勤走地方，進到英系與有榮焉，感謝許多前輩給予她相當多的經驗參考，現在最重要的是在公投，所以今天找了很多貴賓，號召大家一起投下「4個不同意」。

黃偉哲 公投 洪耀福

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