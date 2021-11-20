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三條崙海域華麗變身風箏衝浪天堂 選手乘風破浪吸人潮

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林三條崙海水浴場荒廢許久，如今成功打造出風箏衝浪天堂，親水人潮也逐漸重現。記者陳苡葳／翻攝
雲林三條崙海水浴場荒廢許久，如今成功打造出風箏衝浪天堂，親水人潮也逐漸重現。記者陳苡葳／翻攝

沉寂多年的雲林三條崙海水浴場，今天舉辦史上首場風箏衝浪公開賽重現天日，縣長張麗善、四湖鄉長蘇國瓏等人為賽事揭幕。張指出，三條崙海域具有風無浪優勢，適合從事風箏衝浪極限運動，此次有達百名選手參加今、明2天賽事，民眾可在場內一睹繞標競速、跳高表演等專業競賽風采。

張麗善說，雲林縣國際風箏衝浪學校去年12月揭牌啟用，是全台唯一獲國際風箏衝浪組織IKO認證的教育機構，趁吹東北季風，風力高達40多節的適宜季節，今年率先舉辦國內邀請賽熱身，未來疫情趨緩將擴辦成為國際賽台灣站。

「非常感動！」蘇國瓏去年開始接觸風箏衝浪，今年再度下水乘風破浪，他說，三條崙海岸是4、5、6年級生的共同回憶，沒落十多年像廢墟般，認為雲林有能力做到，感謝雲嘉南風管處支持改善軟硬體設施，縣府引進專業師資及資源，讓四湖鄉與世界接軌。

雲嘉南風管處長徐振能回憶，三條崙雖是小時候的玩樂天堂，但4、5年前到訪，「連車都開不進來」，顯見已荒廢許久，起初各界也有懷疑的聲音「真的可以嗎？會有人嗎？」如今找到特色，成功打造出風箏衝浪天堂。

此次參賽選手最遠來自澎湖，名列世界風箏衝浪女子跳高紀錄保持人的侯佳玲，資歷約8年，最高紀錄24.6公尺、約8層樓高，此次她首度嘗試在澎湖以外的海域征戰，自我打氣「起風就有信心！」期許衝出好成績。

另縣府指定四湖鄉三崙國小成立海洋教育中心，將海洋教育與地方人文特色結合經營課程，包括踏查防風林、認識沿海產業、海廢物創作等，甫獲教育部教學卓越國小組銀質獎肯定。

校長黃明旋說，各年齡層學習風箏衝浪，都須通過技術門檻，得上超過10堂課、約3個月時間培訓，視資質而定才有機會獨立控箏，且水域活動講究安全，因此該校課程先自鄰近學校的教師研習起步，已有70名教師參訓，接續擴充專業設備及教練後，再拓展各校學子接受專訓。

雲林四湖鄉三崙國小成立海洋教育中心，將海洋教育與地方人文特色結合經營課程，昨甫獲教育部教學卓越國小組銀質獎肯定。圖／三崙國小提供
雲林四湖鄉三崙國小成立海洋教育中心，將海洋教育與地方人文特色結合經營課程，昨甫獲教育部教學卓越國小組銀質獎肯定。圖／三崙國小提供
雲林四湖鄉三崙國小成立海洋教育中心，將海洋教育與地方人文特色結合經營課程，昨甫獲教育部教學卓越國小組銀質獎肯定。圖／三崙國小提供
雲林四湖鄉三崙國小成立海洋教育中心，將海洋教育與地方人文特色結合經營課程，昨甫獲教育部教學卓越國小組銀質獎肯定。圖／三崙國小提供
為確保雲林縣風箏衝浪公開賽水上安全，雲林縣特種搜救協會今、明2天出動備援，縣長張麗善（左）頒發感謝狀表謝意，理事長林岳璋（右）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
為確保雲林縣風箏衝浪公開賽水上安全，雲林縣特種搜救協會今、明2天出動備援，縣長張麗善（左）頒發感謝狀表謝意，理事長林岳璋（右）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
沉寂多年的雲林三條崙海水浴場，今天舉辦史上首場風箏衝浪公開賽重現天日。圖／雲林縣政府提供
沉寂多年的雲林三條崙海水浴場，今天舉辦史上首場風箏衝浪公開賽重現天日。圖／雲林縣政府提供
雲林縣風箏衝浪公開賽今、明2天在三條崙海水浴場登場，民眾可在場內一睹繞標競速、跳高表演等專業競賽風采。圖／雲林縣政府提供
雲林縣風箏衝浪公開賽今、明2天在三條崙海水浴場登場，民眾可在場內一睹繞標競速、跳高表演等專業競賽風采。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左七起）、雲嘉南風管處長徐振能及四湖鄉長蘇國瓏等人，今為雲林縣風箏衝浪公開賽揭幕。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左七起）、雲嘉南風管處長徐振能及四湖鄉長蘇國瓏等人，今為雲林縣風箏衝浪公開賽揭幕。記者陳苡葳／攝影

風箏 雲林 澎湖

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