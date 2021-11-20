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「老鷹之手」主角藕農藕粉搶手 民雄產業嘉年華登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉公所上午舉辦產業嘉年華，記錄民雄藕農故事的紀錄片「老鷹之手」，上月放映，主角藕農在會場賣藕粉搶手。記者魯永明／攝影
嘉義縣民雄鄉公所上午舉辦產業嘉年華，記錄民雄藕農故事的紀錄片「老鷹之手」，上月放映，主角藕農在會場賣藕粉搶手。記者魯永明／攝影

疫情緩和，振興五倍券上路，為帶動買氣，嘉義縣民雄鄉公所上午在中正大學射箭場旁空地，舉辦「產業嘉年華-2021愛你愛伊番樂旺旺來」農特產品推廣暨志（義）工表揚活動，記錄民雄藕農故事的紀錄片「老鷹之手」，上月放映，主角藕農在會場賣藕粉搶手。

5月榮獲坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演的紀錄片「老鷹之手」，記錄早年盛產蓮藕的民雄牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」，辛勤歷史印記觸動同為牛斗山人的導演賴麗君，費時4年促成製作。

時代變遷，牛斗山種植人口僅剩27戶，老農堅持用老邁身軀守護田園，長年挖蓮藕變形的「老鷹手」是他們辛勤歷史印記，目前採蓮藕可以用機械，不用雙手，藕農生產純正品優的藕粉受歡迎。　

嘉年華主秀邀藝人楊繡惠表演，會場除鳳梨、紅龍果、文心蘭、芭樂、柑桔等農特產展售，還表揚志（義）工，肯定感謝他們奉獻精神，另有摸彩活動，現場擺設攤位，結合垃圾分類、落實資源回收兌換獎品，讓民眾有吃又有獎品拿。

縣長翁章梁、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒、議員林秀琴、林淑完、黃芳蘭、陳文忠、林于玲、民雄旅北同鄉會鄉親返鄉參加，湧入一波波人潮逛攤位採買吃喝，熱鬧滾滾。

翁章梁說，未來民雄將成為農工大縣重鎮，鐵路高架化、航太園區等建設，一定會帶動新一波發，產業嘉年華就是告訴國人民雄是好所在，可以來投資、居住，讓民雄越來越好。

嘉義縣民雄鄉公所上午舉辦「產業嘉年華-2021愛你愛伊番樂旺旺來」農特產品推廣暨志（義）工表揚活動，縣長翁章梁（左三）、立委陳明文（左二）、民雄鄉長何嘉恒（左）參加。圖／嘉縣府提供
嘉義縣民雄鄉公所上午舉辦「產業嘉年華-2021愛你愛伊番樂旺旺來」農特產品推廣暨志（義）工表揚活動，縣長翁章梁（左三）、立委陳明文（左二）、民雄鄉長何嘉恒（左）參加。圖／嘉縣府提供
嘉義縣民雄鄉公所上午舉辦產業嘉年華，記錄民雄藕農故事的紀錄片「老鷹之手」，上月放映，主角藕農在會場賣藕粉搶手。記者魯永明／攝影
嘉義縣民雄鄉公所上午舉辦產業嘉年華，記錄民雄藕農故事的紀錄片「老鷹之手」，上月放映，主角藕農在會場賣藕粉搶手。記者魯永明／攝影
嘉義縣民雄鄉公所上午在中正大學射箭場旁空地，舉辦「產業嘉年華-2021愛你愛伊番樂旺旺來」農特產品推廣暨志（義）工表揚活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣民雄鄉公所上午在中正大學射箭場旁空地，舉辦「產業嘉年華-2021愛你愛伊番樂旺旺來」農特產品推廣暨志（義）工表揚活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣民雄鄉公所上午在中正大學射箭場旁空地，舉辦「產業嘉年華-2021愛你愛伊番樂旺旺來」農特產品推廣暨志（義）工表揚活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣民雄鄉公所上午在中正大學射箭場旁空地，舉辦「產業嘉年華-2021愛你愛伊番樂旺旺來」農特產品推廣暨志（義）工表揚活動。圖／嘉縣府提供

紀錄片 翁章梁 疫情

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