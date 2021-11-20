新冠疫苗開放混打 嘉義縣選擇莫德納者最多

中央疫情指揮中心開放第14輪公費新冠肺炎疫苗今起可混打，為9月25日前已經接種第一劑AZ疫苗的18歲以上民眾，第二劑今天起可混打BNT或莫德納；嘉義縣399人登記第二劑選打莫德納，201人打BNT，共600人，以年輕人及中壯年居多。

混打民眾說，根據國內外醫療數據，AZ混打莫德納組合的抵抗力最強，為追求比較好的抵抗力，因此混打。衛生局為提高施打率，上午在民雄國中、大林國小及嘉義長庚醫院，開設三場大型接種站，不限一、二劑對象，18歲以上民眾，包括選擇混打民眾。

衛生局統計，三場大型接種站共施打千餘，混打以第二劑打莫德納399人最多。第14期開放對象，AZ部份，第1劑18歲以上，2劑9月18日 (含)前已接種AZ第1劑；莫德納第1劑18歲 (含)以上，第2劑10月16日 (含)前已接種莫德納第一劑；BNT第2劑10日16日前已接種BNT第1劑18歲以上。

中央疫情指揮中心日前宣布，截至18日，疫苗第一劑覆蓋接種率為76.71%、第二劑為44.6%。台灣自購609多萬劑莫德納疫苗全數抵台；嘉義縣第一劑覆蓋率74%，二劑覆蓋率44.1%，疫情緩和，疫苗充足，民眾擔心疫苗副作用不打，衛生局拚明年春節前提高二劑接種率。