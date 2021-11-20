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台南議長盃蟋蟀競技今登場 小朋友「現學現賣」鬥蟋蟀
台南市議長盃蟋蟀競技比賽今天在台南市議會大廳熱鬧登場，許多親子來參賽，小朋友圍著蟋蟀相當好奇，不知如何鬥蟋蟀，「現學現賣」，場面趣味十足，小朋友還可免費領取蟋蟀帶回家飼養。
該活動由台南市議會主辦，新化區豐榮社區發展協會承辦，議長郭信良以及議員林志聰、李偉智特地到場觀賽。郭信良說，在他的兒時回憶裡，抓蟋蟀及鬥蟋蟀是難忘的一部分，可惜的是，現在都市孩子很少有親近大自然的機會，此次豐榮社區發展協會費心籌備，才能讓大家重溫昔日農村的休閒活動。
郭信良表示，蟋蟀競賽的特色在於除了需事先報名的社會菁英組，還有現場可報名的親子趣味組，大會提供親子組比賽蟋蟀，有專人引導協助比賽，要讓市民輕鬆愉快地來參賽。
議會大廳還設有「生態展示區」，不僅有解說員介紹蟋蟀成長過程，小朋友還可以免費領取蟋蟀，作為生態觀察飼養用，寓教於樂。
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