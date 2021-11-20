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嘉縣因應少子化 提供平價托育中心取代提高生育津貼

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁(右)為第一處社區公共托育家園、大林公托家園成立揭牌，公托家園位在大埔美工業區非營利幼兒園三樓，與親子熱情互動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁(右)為第一處社區公共托育家園、大林公托家園成立揭牌，公托家園位在大埔美工業區非營利幼兒園三樓，與親子熱情互動。圖／嘉縣府提供

嘉義縣人口跌破50萬人，老人比例全國居冠，近5年新生兒每年跌破3千人，比每年死亡逾5千人還少，「生不如死」，為搶救少子化，議會議決提高婦女生育津貼每胎由1萬2千元提高到2萬元；縣長翁章梁因應少子化，佈建友善育兒空間，提供優質平價托育服務，取代提高生育津貼。

縣府社會局估計，以每年3千名新生兒計算，需增加2400萬元預算，到5月底，2歲以下人口5330人，以民雄、太保、中埔、水上、朴子的幼兒數最多，考量現有閒置空間及公有場地、各大重要就業區及人口集中區，爭取衛福部前瞻補助。

除目前營運的大林公托家園及朴子托育資源中心暨親子館，將再陸續佈建6所公托家園、4所公設托嬰中心及2處托育資源中心暨親子館，佈建範圍達10個鄉鎮市。

提供平價托育服務，每名嬰幼兒每月收費1萬2000元，8月起政府補助一般家庭4000元，中低入戶6000元、低收入戶8000元，第2胎以上子女增加1000元、第3胎以上子女增加2000元。

翁章梁說，現代年輕人對生活價值與長輩不同，打拚工作賺錢，不再為孩子而活，為自己生活，甚至選擇不生育，發生育津貼，不管1胎6千元、1萬或2萬元，只是發紅包鼓勵性質，對提高年輕夫婦生育作用不大，與其發生育津貼，不如改善托嬰環境，這部分中央列入規畫，編預算改善。

翁章梁日前為第一處社區公共托育家園、大林公托家園成立揭牌，提供育有未滿2歲嬰幼兒工業園區及年輕爸媽就近送托，公托家園位在大埔美工業區非營利幼兒園三樓，委託社團法人台灣幼教學術發展學會經營。

嘉義縣長翁章梁（後排左三）為第一處社區公共托育家園、大林公托家園成立揭牌，公托家園位在大埔美工業區非營利幼兒園三樓，與親子開心合影。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（後排左三）為第一處社區公共托育家園、大林公托家園成立揭牌，公托家園位在大埔美工業區非營利幼兒園三樓，與親子開心合影。圖／嘉縣府提供

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