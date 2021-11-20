林佳龍參訪薪傳水上分部 肯定館長免費為弱勢孩子家教

前台北世貿二館館長黃金山退休，返鄉嘉義縣民雄鄉開薪傳二手書店，免費輔導清寒、低成就學生課業，提供晚餐、「一對一家教模式」受肯定；水上鄉公所清空圖書館閒置空間，10月成立薪傳分部；交通部前部長林佳龍日前偕同妻子拜會黃金山、參訪水上分部，肯定支持一對一免費家教。

黃金山、水上鄉公所秘書江佩曄，陪林佳龍夫婦參訪水上分部，關心小朋友學習的狀況，林佳龍肯定支持館長大規模免費一對一家教，計畫在台中市設立分部。曾在中正大學任教的林佳龍說，教育對個人及社會發展都很重要，看到整間教室小朋友都熱衷學習，不斷問老師課業上問題，勤背英文單字，內心很感動。

黃金山說，爭取為弱勢孩子翻轉命運，感謝林佳龍夫婦率團隊來民雄薪傳二手書店，參訪薪傳水上分部，一對一免費家教，對低成就、清寒學生的課業進步助益大，翻轉孩子命運，繼薪傳水上分部，明年計畫開辦大林鎮分部。