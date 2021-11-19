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農友守護水雉被笑傻瓜 300家門市賣「官田菱雉菱」
台南市鳥水雉在20多年前面臨菱角減產，濕地棲地大幅消失，農民施用加保扶與托福松等農藥當毒餌來防治鳥害，造成許多水雉中毒，有的甚至因鳥網纏繞而死亡等生存困境，使得族群量大幅下降剩下50幾隻。為了搶救瀕危的水雉，後續在林務局、台南市政府、濕地保護聯盟、全台鳥會、官田水雉園區等單位的串聯，並展開水雉搶救計畫，經20年努力及長期監測下，全台南水雉鳥的數量已達到1741隻。
農業局長李建裕說，在中毒威脅逐漸減輕的同時，水雉依然面臨菱角田棲地逐漸萎縮的困境，因為現代人少吃菱角，產業面更因為菱農老化、相關人才缺乏，產業經營相當困難。水雉生態教育園區主任李文珍等一群水雉守護者集思廣益，創造「出官田菱雉菱」，以推廣官田菱角增加菱角田栽種面積來守護水雉。全聯得知有菱農為了水雉堅持友善耕作，卻缺乏銷售的通路，決定在300間門市販賣「官田菱雉菱」，為農民生計及生態進一分心力。
台南市長黃偉哲表示，2019年開始推廣「官田菱雉菱」，只有1位農友綠寶田農場主人林丙火投入友善耕種的行列，那時他常被笑是傻瓜，因鮮少人會為了維護生態而犧牲自己的收入，但林丙火用行動影響其他農民，現在共有3位農友一同守護水雉，耕作面積也從1公頃增加到3公頃，2021年在契作田區就成功孵化出117隻水雉寶寶，令人驚喜。
李建裕指出，目前官田地區種植水稻、菱角取得綠保標章農民有21位，面積約計27.15公頃，其中取得綠保標章再取得濕地標章有3位，並核發濕地標章7500張，以延伸水雉棲息範圍，有效保育水雉族群數量成長。未來凡通過綠保及濕地標章所認證的農產品，農業局將協助行銷農產品，打通市場通路，提高農民收益，期鼓勵更多農民加入綠保及濕地標章行列，營造水雉友善棲息環境。
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