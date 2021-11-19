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台南日系購物商場徵才 初步媒合率逾5成

中央社 / 台南19日電

鄰近高鐵台南站的日系購物商場「MITSUI OUTLET PARK」預定明年營運，台南市政府勞工局今天在永華市政中心舉辦徵才活動，預定進駐業者提供逾600職缺，初步媒合率超過5成。

台南市勞工局今天辦理「南台灣首座日系Outlet」聯合徵才活動，有台南知名的阿霞飯店新業態「ASHA」、嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」、在地港式茶點「聚豐樓」，以及首次進軍南台灣的日系人氣餐飲、國際時尚品牌等逾30家業者設攤招募人才，提供職缺超過600個。

台南市長黃偉哲上午到現場關心辦理情形時表示，「MITSUI OUTLET PARK」購物商場選擇設在台南高鐵車站旁是個非常適合的決定，在交通優勢下，人潮南來北往，未來將成為提供市民休憩好去處，也可與沙崙智慧綠能科學城結合，創造更多商機。

黃偉哲表示，期望商場開幕後不僅提供購物消費的新選擇，更能帶動周邊休閒生活機能，也感謝日商投資台南創造就業機會，讓更多人才留在台南就業。

台南市勞工局下午發布新聞稿指出，今天徵才活動初步媒合率52.71%，為提供不便至徵才現場的民眾求職，勞工局於職訓就服中心官網設置「本市重大投資案職缺專區」，每週更新最新職缺，求職者可上網查詢最新資訊。

台南 勞工局

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