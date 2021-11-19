全聯門市賣「菱雉菱」商品 友善耕種助水雉保育

台南市政府推動保育鳥類水雉復育，獲全聯福利中心響應在300家門市販賣「菱雉菱」官田菱角商品，台南市長黃偉哲今天與全聯副董事長謝健南一起走訪官田菱角田，呼籲社會支持。

黃偉哲與謝健南等人今天前往官田區農友林丙火的綠寶田農場參訪，了解投入友善耕種協助水雉保育工作的作業情形，並進入田間體驗採菱角。

黃偉哲表示，20多年前，被稱為「菱角鳥」的水雉面臨菱角減產、濕地棲地大幅消失，以及農民施用農藥防治鳥害，造成許多水雉中毒等生存困境，使得族群量大幅下降，一度剩下50幾隻。

他說，為了搶救瀕危的水雉，後續由行政院農委會林務局、台南市政府、濕地保護聯盟、全台鳥會、水雉生態教育園區等單位串聯，展開水雉搶救計畫，經過20年努力及長期監測，台南水雉數量已達到1741隻，並升格為台南市市鳥。

台南市農業局長李建裕表示，目前水雉中毒威脅逐漸減輕，但依然面臨菱角田棲地逐漸萎縮困境，因為現代人少吃菱角，產業面也因菱農老化出現傳承困難，水雉生態教育園區主任李文珍等水雉守護者創造出「官田菱雉菱」，希望推廣以友善耕作方式種出的官田菱角商品。

李建裕指出，全聯得知有菱農為了水雉堅持友善耕種，但是卻缺乏銷售通路，決定在300間門市販賣「官田菱雉菱」，同時為農民生計及生態保育盡心力。

黃偉哲表示，2019年開始推廣官田菱雉菱，剛開始只有林丙火1人投入友善耕種行列，但林丙火成為領頭羊，用行動影響其他農民，到現在已有3名農友響應，耕作面積從1公頃增加到3公頃，2021年在契作田區成功孵化出117隻水雉寶寶。

李建裕指出，目前官田地區種植水稻、菱角取得綠保標章農民有21人，面積約計27.15公頃，其中取得綠保標章再取得濕地標章有3人，未來凡通過綠保及濕地標章所認證的農產品，農業局將協助行銷，打通市場通路，提高農民收益，希望鼓勵更多農民加入，營造水雉友善棲息環境。