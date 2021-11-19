嘉義市103歲人瑞畫家 義賣畫作贊助公益
嘉義市103歲人瑞畫家林黃勸及96歲創世基金會創辦人曹慶，聯合展出「跨世紀歲月」公益畫展，將展出林黃勸29幅寫意畫及曹慶21幅山水瀑布畫，共50幅畫作，義賣收入用於擴建創世嘉義植物人安養院。
林黃勸92歲才開始學習寫意畫，擅長繪畫風景、花、鳥，擁有源源不絕的創作靈感與細緻的繪畫技巧，已完成上百幅作品，曾受邀至嘉義縣朴子高明寺舉行個人繪畫展，並數次參與長青園聯合畫展。以慈善為養生之道，經常提供畫作展覽及手工藝品義賣，展現「活到老、行善到老」的公益風範。林黃勸表示，能夠用畫作支持公益，相當開心。
創世基金會創辦人曹慶，從沒人、沒錢、沒有技術的「三零」開始，憑著堅定信仰與毅力，在民國75年設立第一所清寒植物人安養院。早期因缺乏人手和經費，親自照顧植物人時，用棉花棒清除褥瘡腐肉，而衍生靈感，自此以棉花棒當畫筆，素人自染，創作意境優美的水墨畫。畢生勤耕社福，創辦創世、華山、人安基金會，為殘、老、窮奉獻及服務。
「跨世紀歲月」聯合公益畫展，11月1日起至12月20日假嘉義市鈺通大飯店展出，收入用於擴建創世嘉義植物人安養院。據衛福部統計，嘉義縣市約有448位植物人，目前創世嘉義安養院僅能容納22位，創世預計在4年內擴建安養中心，屆時能增加服務68位在院植物人，讓嘉義地區的清寒植物人家庭，獲得更完善的照護。
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