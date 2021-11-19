吃俗女養肥記美食！就來大新營嘉年華逛市集

台南市經發發局與新營區公所11月27日至28日第11年在新營區民權路舉辦「大新營嘉年華」活動，今年除保留多個歷年主題活動，更強調與在地深度的連結，由新營在地「新營美食地圖」社群團隊擔任老司機召募50家美食特約店家，也搭配5倍券推出「6倍優惠卡」促銷方案。

新營區長翁振祥指出，前陣子俗女養成記演員陳竹昇、藍葦華、楊麗音等人介紹新營在地第一市場周邊的小吃美食，藉由網路快速傳播，吸引全國民眾來新營朝聖，新營區公所順勢今年與在地知名社群「新營美食地圖」合作，由新營美食地圖召募新營50家在地人氣美食店家，民眾只要在11月15日至28日止到本活動特約店家不限金額的消費，即可兌換摸彩券一張，還有機會可以獲精美來店禮一份，數量有限，送完為止，先搶先贏。

配合5倍券振興政策，新營美食地圖也推出「6倍優惠卡」促銷方案，民眾只要花100元購買集章卡，每次消費滿300元就能獲貼紙一張，集滿20張，就能兌換600元現金，活動直至111年2月28日止。另外，再搭配大新營嘉年華活動，民眾只要到新營美食地圖社群專頁分享美食相片並標註「#行動支持在地美食」及「#大新營嘉年華」，就可以到活動服務台再換取摸彩券一張，貼文越多換越多張，中獎機率就越高。

經發局長陳凱凌表示，今年活動維持以往「大台南特色商品展售」、「大新營商圈物產專區」、「新營店家歡樂GO」、「公益競標愛心義賣」、「草地DIY教室」、「街頭實境秀」、「摸彩券加倍送」及「新營人來讚聲」等系列活動主題。邀請全國民眾可搭配正夯的5倍券商機及台南市政府推動的「台南購物節」活動，趁著在年底前把握機會消費衝一波，就有機會獲得多重好禮、豪宅和名車。

今天現場邀請維娜手作甜點、新月義式蔬食、青釉茶事、新營郭家紅燒土魠、噗滋泡芙、曾家小館、泰碳吉泰式料理、譚歐巴韓風美食、清原手作芋圓新營店、鼎皇一鍋一燒、樸拾日式料理共11家在地知名美食店家同框，共同展示各家具代表性美食。同時也有明德中藥房、盛珍肉鬆、美美冰品果汁部、阿舜小舖、穎麗生技、定夏手工冰淇淋、手作烘焙YULI、牧可寓所昭和布丁共8家在地店家及攤車來一場微型快閃市集。