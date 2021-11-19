快訊

明年健保費率上看5.32% 陳時中：兩年不調不是隨便講講

直播／「500盤」星光晚宴登場 200位名流、明星現身

吃俗女養肥記美食！就來大新營嘉年華逛市集

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發發局與新營區公所第11年舉辦「大新營嘉年華」，將在11月27日至28日在民權路登場，在地美食店家今天快閃歡迎各地民眾一起來逎老市場逛市集。圖／新營區公所提供
台南市經發發局與新營區公所第11年舉辦「大新營嘉年華」，將在11月27日至28日在民權路登場，在地美食店家今天快閃歡迎各地民眾一起來逎老市場逛市集。圖／新營區公所提供

台南市經發發局與新營區公所11月27日至28日第11年在新營區民權路舉辦「大新營嘉年華」活動，今年除保留多個歷年主題活動，更強調與在地深度的連結，由新營在地「新營美食地圖」社群團隊擔任老司機召募50家美食特約店家，也搭配5倍券推出「6倍優惠卡」促銷方案。

新營區長翁振祥指出，前陣子俗女養成記演員陳竹昇、藍葦華、楊麗音等人介紹新營在地第一市場周邊的小吃美食，藉由網路快速傳播，吸引全國民眾來新營朝聖，新營區公所順勢今年與在地知名社群「新營美食地圖」合作，由新營美食地圖召募新營50家在地人氣美食店家，民眾只要在11月15日至28日止到本活動特約店家不限金額的消費，即可兌換摸彩券一張，還有機會可以獲精美來店禮一份，數量有限，送完為止，先搶先贏。

配合5倍券振興政策，新營美食地圖也推出「6倍優惠卡」促銷方案，民眾只要花100元購買集章卡，每次消費滿300元就能獲貼紙一張，集滿20張，就能兌換600元現金，活動直至111年2月28日止。另外，再搭配大新營嘉年華活動，民眾只要到新營美食地圖社群專頁分享美食相片並標註「#行動支持在地美食」及「#大新營嘉年華」，就可以到活動服務台再換取摸彩券一張，貼文越多換越多張，中獎機率就越高。

經發局長陳凱凌表示，今年活動維持以往「大台南特色商品展售」、「大新營商圈物產專區」、「新營店家歡樂GO」、「公益競標愛心義賣」、「草地DIY教室」、「街頭實境秀」、「摸彩券加倍送」及「新營人來讚聲」等系列活動主題。邀請全國民眾可搭配正夯的5倍券商機及台南市政府推動的「台南購物節」活動，趁著在年底前把握機會消費衝一波，就有機會獲得多重好禮、豪宅和名車。

今天現場邀請維娜手作甜點、新月義式蔬食、青釉茶事、新營郭家紅燒土魠、噗滋泡芙、曾家小館、泰碳吉泰式料理、譚歐巴韓風美食、清原手作芋圓新營店、鼎皇一鍋一燒、樸拾日式料理共11家在地知名美食店家同框，共同展示各家具代表性美食。同時也有明德中藥房、盛珍肉鬆、美美冰品果汁部、阿舜小舖、穎麗生技、定夏手工冰淇淋、手作烘焙YULI、牧可寓所昭和布丁共8家在地店家及攤車來一場微型快閃市集。

台南 彩券

延伸閱讀

台南餐酒嘉年華明、後天登場 警先禮後兵取締酒後駕車

食慾之秋不可錯過！ 前進日本富山縣大啖當季美食「紅楚蟹」

4縣市藝文饗宴 雲嘉嘉營劇場連線20日起回歸

台南30公里測速民反彈 警：包商便宜行事已撤除

相關新聞

影／台中大安國產豬結合雲林香蒜 蹦出多汁蒜味香腸上市

你吃香腸要搭配大蒜嗎？台中市大安區農會與雲林縣元長鄉農會攜手研發，以在地大安優質肉品搭配雲林大蒜，研發出「蒜味香腸」，今...

雲林文化藝術獎破例增頒「特別貢獻獎」 追憶攝影大師

雲林縣藝文界最高殿堂「文化藝術獎」邁入第17屆，除頒發8名貢獻獎及10類別、101名藝文競賽獎等得主，縣長張麗善說，今年...

廠商成立未滿月就拿南市府2標案 黃偉哲：願送檢調

台南市下半年度演唱會多，活動招標引起關注，國民黨議員林燕祝今指出，剛成立不到1個月的廠商竟然可以連續標到南市府文化局及新...

今年羊價漲每公斤站上350元 後市仍看漲原因是這

疫情衝擊今年本產羊曾一度停止交易，從7月恢復開賣，羊價一路飆漲，從每公斤約200元漲到今天站上350元高價，甚至一度衝破...

台南三井Outle徵才 阿霞飯店、林聰明沙鍋魚頭都來了

台南市府勞工局今天上午在永華市政中心二樓中庭舉辦「南台灣首座日系Outlet」聯合徵才活動，有台南知名的阿霞飯店新業態「...

影／「台南唯一」無人機修復中心及無人機考場 今天啟用

遠東科大飛機修護系成立「台南唯一」無人機修復中心及無人機考場，今天啟用並舉辦第一場無人機證照考試；飛機修護系主任張偉國表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。