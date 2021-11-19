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影／台中大安國產豬結合雲林香蒜 蹦出多汁蒜味香腸上市
你吃香腸要搭配大蒜嗎？台中市大安區農會與雲林縣元長鄉農會攜手研發，以在地大安優質肉品搭配雲林大蒜，研發出「蒜味香腸」，今熱騰騰上市發表。大安區農會總幹事蔡建宗說，雲林蒜頭新鮮且辛香嗆辣，與大安豬肉鮮甜完美結合，是逢年過節相當適合的伴手禮。
大安區農會今天在飛天豬餐館舉辦「台灣本土蒜味香腸」上市記者會，大安區農會總幹事蔡建宗表示，吃香腸就想到搭配大蒜，他馬上想到雲林出產高品質大蒜，感謝元長鄉農會一起合作，跨縣市照顧農友。未來更希望合作採買脫膜蒜頭，讓大安更多料理能用上雲林好蒜頭。
元長鄉農會總幹事李佩怡說，雲林縣蒜頭種植面積700公頃，占了全國9成以上，是國內重要的蒜頭供應區，台灣本土蒜頭有辛香嗆辣的味道，跟國外進口蒜頭口感大不同，這次與大安農會合作研發蒜味香腸，汁多味美，歡迎大家品嘗。
大安區農會指出，蒜味香腸的豬肉是來自大安區肉品市場從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻放入2℃冷藏降溫，並於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，醃製香腸時加入台灣雲林的本土蒜頭，均勻攪拌後於4℃下冷藏醃製入味，灌好的香腸經過烘乾冷卻真空包裝，每一包香腸在經過金屬檢測機後放到-45℃急速冷凍庫冰存，全程低溫控制保持最佳鮮度。欲購買請洽飛天豬生活館，電話：04-26712229#42，或上臉書搜尋：飛天豬．安農。
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