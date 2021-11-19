快訊

明年健保費率上看5.32% 陳時中：兩年不調不是隨便講講

直播／「500盤」星光晚宴登場 200位名流、明星現身

發揮原住民巧手 鄒族管樂教師自製喇叭滅音器

中央社 / 嘉義縣19日電

鄒族管樂教師高健雄發揮巧手，在嘉義縣民雄國中展示他研發10年才完成的保特瓶滅音器，可替代練習銅管樂器時使用的滅音器，省錢、摔不壞，學生用過都說讚。

鄒族管樂教師高健雄近日協助嘉義縣民雄國中音樂班管樂團練習時，特別展示他發明使用在銅管樂器的「環保練習用滅音器」，因為省錢、好用、摔不壞，引起同業的注目與好奇。

高健雄今天接受中央社記者訪問表示，學銅管樂器在晚上練習常會吵到左鄰右舍，必須使用滅音器塞在喇叭口降低音量，但滅音器的價格並不便宜，一個都要3、4千元，才會想到用手邊的東西自己做，提供給學生使用。

高健雄說，找了一堆各種保特瓶裝的飲料，最後找到2種飲料的保特瓶形狀適合做mute，並從坊間賣的滅音器找到靈感，發現滅音器要塞入喇叭口的直徑，有一定的大小，經過多次改良，前後花了10年的時間，終於完成吹奏時可以降低音量，且音準不會跑掉的自製「環保滅音器」，

他說，「環保滅音器」受到學生歡迎，有興趣使用的人，他可以指導如何製作。

高健雄表示，自己是鄒族原住民，原住民原本就喜歡DIY，他也遺傳到祖父高一生的音樂天分，家族中與他同輩的有人是學校的音樂教師，也有流行歌手、演員，他除了當指揮帶樂團，主要專長教授長號（伸縮喇叭）等樂器。

高一生是白色恐怖受難者、曾任嘉義縣吳鳳鄉鄉長（現阿里山鄉）是著名鄒族教育家、政治家、音樂家與詩人，他的後人在音樂上有傑出表現，孫子高崇文是長號演奏家、高健雄是管樂教師，孫女高慧君與高蕾雅是國內著名歌手。

鄒族 嘉義

延伸閱讀

四大公投街頭決戰 嘉義縣國民黨、民進黨上街頭衝刺

成大南投縣覆鼎金考古 出土國寶級喇叭型玉環

龍潭原民族集會所預計後年完工 提供整合性活動場所

攜械偷竊近4000元喇叭 被逮還毆傷、恐嚇店員遭判刑

相關新聞

影／台中大安國產豬結合雲林香蒜 蹦出多汁蒜味香腸上市

你吃香腸要搭配大蒜嗎？台中市大安區農會與雲林縣元長鄉農會攜手研發，以在地大安優質肉品搭配雲林大蒜，研發出「蒜味香腸」，今...

雲林文化藝術獎破例增頒「特別貢獻獎」 追憶攝影大師

雲林縣藝文界最高殿堂「文化藝術獎」邁入第17屆，除頒發8名貢獻獎及10類別、101名藝文競賽獎等得主，縣長張麗善說，今年...

廠商成立未滿月就拿南市府2標案 黃偉哲：願送檢調

台南市下半年度演唱會多，活動招標引起關注，國民黨議員林燕祝今指出，剛成立不到1個月的廠商竟然可以連續標到南市府文化局及新...

今年羊價漲每公斤站上350元 後市仍看漲原因是這

疫情衝擊今年本產羊曾一度停止交易，從7月恢復開賣，羊價一路飆漲，從每公斤約200元漲到今天站上350元高價，甚至一度衝破...

台南三井Outle徵才 阿霞飯店、林聰明沙鍋魚頭都來了

台南市府勞工局今天上午在永華市政中心二樓中庭舉辦「南台灣首座日系Outlet」聯合徵才活動，有台南知名的阿霞飯店新業態「...

影／「台南唯一」無人機修復中心及無人機考場 今天啟用

遠東科大飛機修護系成立「台南唯一」無人機修復中心及無人機考場，今天啟用並舉辦第一場無人機證照考試；飛機修護系主任張偉國表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。