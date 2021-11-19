發揮原住民巧手 鄒族管樂教師自製喇叭滅音器

鄒族管樂教師高健雄發揮巧手，在嘉義縣民雄國中展示他研發10年才完成的保特瓶滅音器，可替代練習銅管樂器時使用的滅音器，省錢、摔不壞，學生用過都說讚。

鄒族管樂教師高健雄近日協助嘉義縣民雄國中音樂班管樂團練習時，特別展示他發明使用在銅管樂器的「環保練習用滅音器」，因為省錢、好用、摔不壞，引起同業的注目與好奇。

高健雄今天接受中央社記者訪問表示，學銅管樂器在晚上練習常會吵到左鄰右舍，必須使用滅音器塞在喇叭口降低音量，但滅音器的價格並不便宜，一個都要3、4千元，才會想到用手邊的東西自己做，提供給學生使用。

高健雄說，找了一堆各種保特瓶裝的飲料，最後找到2種飲料的保特瓶形狀適合做mute，並從坊間賣的滅音器找到靈感，發現滅音器要塞入喇叭口的直徑，有一定的大小，經過多次改良，前後花了10年的時間，終於完成吹奏時可以降低音量，且音準不會跑掉的自製「環保滅音器」，

他說，「環保滅音器」受到學生歡迎，有興趣使用的人，他可以指導如何製作。

高健雄表示，自己是鄒族原住民，原住民原本就喜歡DIY，他也遺傳到祖父高一生的音樂天分，家族中與他同輩的有人是學校的音樂教師，也有流行歌手、演員，他除了當指揮帶樂團，主要專長教授長號（伸縮喇叭）等樂器。

高一生是白色恐怖受難者、曾任嘉義縣吳鳳鄉鄉長（現阿里山鄉）是著名鄒族教育家、政治家、音樂家與詩人，他的後人在音樂上有傑出表現，孫子高崇文是長號演奏家、高健雄是管樂教師，孫女高慧君與高蕾雅是國內著名歌手。