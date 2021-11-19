氣溫下降帶動買氣 本土羊拍賣價逐月攀升

立冬後氣溫明顯下降，雲林縣肉品市場羊肉價格買氣逐月攀升，現在公羊平均每公斤突破300元。中華民國養羊協會表示，目前價格算合理，後市仍要看疫情變化和靠寒流助長買氣。

雲林縣肉品市場表示，今年5月國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，餐廳禁止內用，為穩定羊價，曾暫停羊隻拍賣一個半月；7月初恢復羊隻拍賣作業，隨疫情趨緩，近期寒流一波接一波，市場需求漸增，帶動羊價逐月上漲。

依雲林縣肉品市場羊隻拍賣價顯示，7月中旬公羊每公斤均價新台幣200元，到今天約340到350元，價格逐月攀升。雲林縣肉品市場分析，去年羊價漲價是因為年底3波寒流接續報到；今年立冬後氣溫明顯下滑，加上振興五倍券刺激消費提升買氣。

中華民國養羊協會理事長林浚琛認為羊肉價格上漲與老農離牧、飼養成本增加有關。他說，羊農年邁離牧，本土養羊頭數有逐年遞減趨向，且近年來原物料、人工等成本增加，目前拍賣價格還算合理。

林浚琛評估羊肉後市強弱仍與天氣息息相關，氣溫越冷、買氣越強、價格看俏；反之氣溫回暖、市場價格回軟。

北港媽祖醫院中醫部主任賴英秀接受中央社記者電訪指出，羊肉屬溫補，可以利用白蘿蔔、白菜等天然食材加以調味烹煮，不要加過多加工食材。她提醒有便祕、口乾舌燥等體質燥熱者食用不宜過量，以免補過頭導致體內發炎，可能會造成便秘更嚴重、流鼻血等症狀。