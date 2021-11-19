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廠商成立未滿月就拿南市府2標案 黃偉哲：願送檢調

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市下半年度演唱會多，活動招標引起關注。圖／本報資料照片
台南市下半年度演唱會多，活動招標引起關注。圖／本報資料照片

台南市下半年度演唱會多，活動招標引起關注，國民黨議員林燕祝今指出，剛成立不到1個月的廠商竟然可以連續標到南市府文化局及新聞處的2標案，共1500多萬元，質疑市府為特定廠商量身訂做標案。市長黃偉哲澄清，絕無為特定廠商量身訂做，「若要將這2案移送檢調，我們也願意」。

林燕祝指出，該廠商在今年9月23日核准設立，資本額100萬元，結果立刻標得南市府總金額1545萬元的2個限制招標案，分別是文化局的「南瀛之光，唱秋台南」345萬元，於10月13日決標；新聞處的耶誕跨年系列活動以1200萬元標得，於10月27日決標。

林燕祝說，成立不到1個月的公司竟能拿到2標案，看似依法行政，實則啟人疑竇，質疑是否與民進黨政商關係良好。林說，外界公司想在台南標案非常困難，市府給社會觀感不佳，尤其明年要選舉，呼籲市府應避嫌、不要亂搞。

文化局澄清指，該案屬台南市文化基金會接受民間贊助執行的案子，非屬政府採購，之前誤置為公務採購公告。

「絕無為特定廠商量身訂做」，新聞處回應說，從2020跨年晚會開始，市府就改變以往台南跨年單一場活動的方式，以不限一日、不限單一地點舉行，12月起周周都有活動，每周末分別在溪南、溪北等地舉辦大小活動，去年上網內容為2場親子活動、1場音樂活動、2場大型演唱會，今年上網內容也是2場親子活動、1場音樂活動、2場大型演唱會，標案履約內容沒有太大變化。

新聞處表示，今年第1次上網招標為8月17日，因指揮中心當時稱二級警戒可能一路到年底，因集會活動限制參與人數，恐窒礙難行，所以重行檢討變更招標文件內容，增加疫情嚴峻的應變方案，在9月14日第2次上網招標，僅有該家廠商投標，10月15日開評選會議，經多位專家學者組成的採購評選委員會評選該廠商所提企畫內容符合需求，因此依法辦理決標。

台南 跨年晚會 文化局

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