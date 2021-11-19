今年羊價漲每公斤站上350元 後市仍看漲原因是這

疫情衝擊今年本產羊曾一度停止交易，從7月恢復開賣，羊價一路飆漲，從每公斤約200元漲到今天站上350元高價，甚至一度衝破380元大關，羊農表示，漲價原因是離牧養羊數減少，加上冷天提前到，市場需求大增，價格才一路攀升，未來若氣溫再降，後市還可望再漲。

今年5月疫情爆發，餐廳禁止內用，為穩定羊價，全國肉品市場曾停止羊隻拍賣達1個半月，今年7月初恢復拍賣，一開市需求大增，羊價一路上揚，從平常交易價每公斤200元左右，逐月上漲，至今已比夏天漲了5至6成，且從拍賣市場每次交易的羊商爆滿，可看出市場依舊需求高。

雲林肉品市場總經理黃加安說，今年冷天提早來，本月初冷鋒一波接一波，也帶動羊價買氣，目前平均交易價已站上每公斤340元到350元高價，好一點的羊甚至還衝上380元以上大關，以每隻約65公斤的公羊，一頭就可賣超過2萬2千元的好價格。

羊價不僅高，市場甚還出現缺貨，雲林縣肉品市場分析，因老農離牧使飼養量逐年減少，加上今年羊市看俏，不少羊農惜售，尤其今年立冬後氣溫明顯下滑，五倍券又帶動買氣，以最近市場羊隻交易熱絡來看，確有供不應求之勢。

中華民國養羊協會理事長林浚琛認為，除了羊量少，因疫情飼料漲價，成本增加，也是一大原因，所以目前拍賣價格還算是合理，至於未來羊肉後市的強弱，仍與氣溫息息相關，天氣越冷、買氣越強、價格自然會再上揚，反之則回軟，端看氣候而定。