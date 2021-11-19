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台南永康查獲違法屠宰家禽 業者遭送辦

中央社 / 台南19日電

台南市政府會同行政院農業委員會動植物防疫檢疫局進行違法屠宰聯合稽查，昨天下午在永康區查獲1件違法屠宰家禽案，屠體已沒入銷毀，並將王姓業者依法送辦。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，由市府農業局、衛生局、環保局、警察局、動保處等單位組成違法屠宰聯合查緝小組，昨天下午會同農委會動植物防檢局聯合稽查，在永康區查獲王姓業者違法屠宰雞隻，現場發現9隻屠體計22.95公斤。

農業局指出，違法屠體已全數依法沒入並銷毀，將由動植物防檢局依畜牧法第38條第4項規定，將王姓業者移送地檢方偵辦。

農業局長李建裕指出，截至昨天為止，台南市今年已查獲共7件違法屠宰案，將持續辦理查緝工作，並呼籲消費者購買畜禽肉時認明「防檢局屠宰衛生合格」標誌，合格標章可確保肉品來自合法屠宰場，且經防檢局派駐獸醫師檢查合格，可安心採購及烹煮食用。

台南 衛生局 獸醫師

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