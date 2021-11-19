台南三井Outle徵才 阿霞飯店、林聰明沙鍋魚頭都來了

台南市府勞工局今天上午在永華市政中心二樓中庭舉辦「南台灣首座日系Outlet」聯合徵才活動，有台南知名的阿霞飯店新業態「ASHA」、嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」、在地港式茶點「聚豐樓」，以及首次進軍南台灣的日系人氣餐飲、國際快時尚品牌等逾30家人氣名店前來設攤招募人才，現場提供665個多元職缺，初步媒合率52.71%。

三南奧特萊斯(股）公司董事總經理藤野 隆史今天也到徵才活動現場，感謝台南市府提供這個難得的機會，並表示預期目標是在明年開幕，目前招商都非常順利，希望大家期待我們的到來。

市長黃偉哲表示，「MITSUI OUTLET PARK」購物商場選擇坐落在台南高鐵車站旁是個非常適合的決定，在交通優勢下，人潮南來北往，未來將會是提供市民朋友休憩、產業發展的聚落，也可與沙崙智慧綠能科學城結合學校、醫院、實驗園區等創造更多的商機，期望開幕後不僅帶給市民朋友購物消費的新選擇，更能進一步帶動周邊休閒生活機能，再次感謝日商三井不動產，投資台南創造就業機會，台南是最好的地方，希望在市府跟廠商共同努力下，創造更多就業機會，讓人才留在台南就業。

今天徵才活動有多家餐飲名店現場設攤，台南在地老店阿霞飯店總經理吳健豪親自面試，吳健豪表示阿霞飯店從霞點心攤賣什錦湯麵起家，到炭烤烏魚子與紅蟳米糕，不管形式為何，都堅持使用在地好食材，以最用心的態度端出每道手路菜，這次以「ASHA」進駐商場，將以嶄新型態登場，值得大家期待；嘉義知名美食「林聰明沙鍋魚頭」也將以新業態進駐商場，執行長林佳慧表示看好台南觀光熱潮，所以決定到台南拓點，讓觀光客在台南也可以嘗到嘉義美食。