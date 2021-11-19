台南三井Outle徵才 阿霞飯店、林聰明沙鍋魚頭都來了
台南市府勞工局今天上午在永華市政中心二樓中庭舉辦「南台灣首座日系Outlet」聯合徵才活動，有台南知名的阿霞飯店新業態「ASHA」、嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」、在地港式茶點「聚豐樓」，以及首次進軍南台灣的日系人氣餐飲、國際快時尚品牌等逾30家人氣名店前來設攤招募人才，現場提供665個多元職缺，初步媒合率52.71%。
三南奧特萊斯(股）公司董事總經理藤野 隆史今天也到徵才活動現場，感謝台南市府提供這個難得的機會，並表示預期目標是在明年開幕，目前招商都非常順利，希望大家期待我們的到來。
市長黃偉哲表示，「MITSUI OUTLET PARK」購物商場選擇坐落在台南高鐵車站旁是個非常適合的決定，在交通優勢下，人潮南來北往，未來將會是提供市民朋友休憩、產業發展的聚落，也可與沙崙智慧綠能科學城結合學校、醫院、實驗園區等創造更多的商機，期望開幕後不僅帶給市民朋友購物消費的新選擇，更能進一步帶動周邊休閒生活機能，再次感謝日商三井不動產，投資台南創造就業機會，台南是最好的地方，希望在市府跟廠商共同努力下，創造更多就業機會，讓人才留在台南就業。
今天徵才活動有多家餐飲名店現場設攤，台南在地老店阿霞飯店總經理吳健豪親自面試，吳健豪表示阿霞飯店從霞點心攤賣什錦湯麵起家，到炭烤烏魚子與紅蟳米糕，不管形式為何，都堅持使用在地好食材，以最用心的態度端出每道手路菜，這次以「ASHA」進駐商場，將以嶄新型態登場，值得大家期待；嘉義知名美食「林聰明沙鍋魚頭」也將以新業態進駐商場，執行長林佳慧表示看好台南觀光熱潮，所以決定到台南拓點，讓觀光客在台南也可以嘗到嘉義美食。
勞工局長王鑫基表示，勞工局職訓就服中心官網設置「本市重大投資案職缺專區」，每周更新最新職缺，以方便求職者查詢最新資訊，民眾如有就業或職訓需求可就近至勞工局職訓就服中心所屬各就服台洽詢或電洽06-6330820，將有專人提供諮詢服務。
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