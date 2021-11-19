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嘉義縣啟用食安大樓聯合檢驗室 助農民開拓外銷

中央社 / 嘉義縣19日電

嘉義縣永在食安大樓聯合檢驗室今天啟用，內部建置液相、氣相質譜儀等設備，可做318項農藥殘留檢測，強化農漁畜產用藥檢驗，打造「嘉義優鮮」品牌食安認證，助開拓外銷。

嘉義縣政府今天啟用永在食安大樓4樓的聯合檢驗室，嘉義縣長翁章梁、台化公司董事長洪福源等人參與啟用典禮，參觀檢驗場域及設備。

翁章梁接受媒體聯訪表示，聯合檢驗室整合衛生與環保環境檢驗，強化農、漁、畜產用藥檢查，提升嘉義縣農漁畜產品的食用安全水準，用以打造「嘉義優鮮」品牌認證，要讓嘉義縣農產品，從國內市場走向國際。

嘉義縣衛生局長趙紋華接受中央社記者訪問指出，縣府編列3千萬元經費，購置液相層析串聯質譜儀、氣相層析質譜儀、感應耦合電漿質譜儀、感應耦合電漿放射光譜儀，大幅提升聯合檢驗室檢驗精密度，可做381項農藥殘留檢測、水質重金屬檢驗及漁、畜產品7項動物用藥殘留檢測，檢驗水準媲美六都。

趙紋華說，聯合檢驗室也接受民間委託檢測藥物殘留，目前正訂定收費標準。

洪福源致詞時表示，永在食安大樓台塑集團耗資新台幣2億8千萬元興建，捐贈給嘉義縣府使用，台塑集團因創辦人王永慶、王永在兄弟在嘉義發跡，所以嘉義四處都可見台塑捐建的建築，包括嘉義縣永慶高中。

在參觀聯合檢驗室時，洪福源說，這裡有些設備，台化本身都沒有，檢驗室設有負壓排氣系統，可保障檢驗人員安全。洪福源提到，他就讀大學時，因實驗室沒有負壓排氣，還中毒昏倒過。

嘉義 食安 衛生局

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