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影／「台南唯一」無人機修復中心及無人機考場 今天啟用

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「台南唯一」無人機修復中心及無人機考場今啟用，並舉行第一場術科考試。記者周宗禎／攝影
「台南唯一」無人機修復中心及無人機考場今啟用，並舉行第一場術科考試。記者周宗禎／攝影

遠東科大飛機修護系成立「台南唯一」無人機修復中心及無人機考場，今天啟用並舉辦第一場無人機證照考試；飛機修護系主任張偉國表示，無人機用途多，目前台灣大力推動的農業使用可減少農藥、降低用水，節能又環保；而在校內「原地考照」，能增加學生就業競爭力、「同學信心大增」。

今天無人機第一次術科考照，由「台灣無人機協會」理事長吳修廉、「中華無人系統應用發展協會」理事長周玉端任考官，邀請遠東科大產業合作「台南市優質農業推廣協會」理事長林健祐介紹植保無人機農噴方式及應用優點。

考生有農藥平面噴灑人員，他表示，為增加競爭力及就業機會來考試，希望空中噴灑農藥專業技術能夠有更多工作機會。

校方表示，南台灣之前考場僅高雄、嘉義兩地，遠東科大向民航局申請通過成為考場，方便台南玩家考照。飛機修護系也推動無人機學習課程及相關研究，從組裝到使用、維護到產業應用，一條鞭式教學使同學理解無人機，在學期間已有產業延聘學生，原地考照更增加學生就業競爭力。

校長王元仁表示，未來產業發展重點除電動車、電競就是遙控無人機。無人機在台灣農業應用經過這兩三年技術已成熟。尤其農藥噴灑可減少農藥約50%，減少用水約90%，每分地的噴藥時間也從1小時減少為5分鐘，環境保護和工作效率都大大的提升。

遠東科大推廣無人機在農業運用，協助農產商家節省成本，用高教深耕計畫經費推廣植保機考照訓練，培育農噴技術人才，已有12位同學完成訓練，畢業後能立即和產業接軌。

「台南唯一」無人機修復中心及無人機考場今啟用，並舉行第一場術科考試。記者周宗禎／攝影
「台南唯一」無人機修復中心及無人機考場今啟用，並舉行第一場術科考試。記者周宗禎／攝影

台南 競爭力

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