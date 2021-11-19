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鐵路高架化...居民憂拆遷後沒地方住 市府爭取進住社宅

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
市議員蔡榮豐表示拆遷戶陳情市府沒有說明相關的安置措施。記者李宗祐／攝影
市議員蔡榮豐表示拆遷戶陳情市府沒有說明相關的安置措施。記者李宗祐／攝影

嘉義市鐵路高架化計畫日前向沿線居民舉行說明會，說明會上沒有敍明以後如何安置拆遷戶，尤其居住於後驛里小副瀨、小澎湖聚落的20多位居民向市議員蔡榮豐陳情，他們並不反對高架化，但對於他們這些拆遷戶沒有安置計畫，十分擔心屋子被拆後沒有居住處。

對此市議員蔡榮豐於今天市議會上出質詢，他指出，小副瀨、小澎湖聚落居民世居當地近百年，這些經濟弱勢的居民租屋居住，如今遇到鐵路高架化被迫拆除，整間房子一旦被拆，由於當地地價不高，即使有拆遷費、補償費，在現今高房價的景況下，可能連一根柱子都買不起，政府機關召開說明會只向他們說明計畫內容，但是對於要如何安置他們隻字未提，令他們擔心高架化後連住的地方都沒有。

嘉義市政府都市發展處長黃緒信表示，市府有持續關切他們的權益，將來這區塊會做都更，會考慮到當地安置需要，安置計畫成功，都更才會成功。在2025年附近會有「博愛安居」、「友忠好室」2個社會住宅成立，目前幫忙這些拆遷戶向國家住都中心爭取進住的可能。

這區塊居民大都是從雲、嘉沿海地區移居，故地名有小副瀨、小澎湖等以外地名稱命名。

都市發展處長黃緒信表示，會協助拆遷戶爭取進住社會住宅。記者李宗祐／攝影
都市發展處長黃緒信表示，會協助拆遷戶爭取進住社會住宅。記者李宗祐／攝影
市議員蔡榮豐為拆遷戶發聲。記者李宗祐／攝影
市議員蔡榮豐為拆遷戶發聲。記者李宗祐／攝影

澎湖 都更 鐵路高架化

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