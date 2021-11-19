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南台科大協助台南市府推動食安 下午展示成果優良產品

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大協助台南市府推動食安 ，展示成果產品。記者周宗禎／攝影
南台科大協助台南市府推動食安 ，展示成果產品。記者周宗禎／攝影

南台科大下午舉行台南食品安全衛生管理體系計畫成果發表會，展示產學計畫成果，表揚優良示範廠商合成豆腐，希望鼓勵更多食品業者與時俱進，強化自己本身的食品安全專業，以提升產業競爭力。

今年受輔導業者共650家，挑選出優良示範業者今天授證表揚，名單將公布在「臺南市食品安全系統平台」，並以google地圖及店面街景顯示店家所在地點及資訊，提供消費者用餐時參考。期望未來更多食品業者參與輔導，鼓勵強化及落實自主管理，共同為食品衛生安全努力，提高消費者信賴及期待，塑造府城美食優質環境。

南台與市府衛生局合作，結合產官學研食安專業人士與資源打造「政府監督管理、學研教育輔導、強化業者自主管理」的食品安全防護網，南台負責執行、協助針對食品業者作業場所衛生管理、原物料驗收管理程序、從業人員衛生管理、廁所衛生管理、業者自主管理等現場輔導，建立「食安地圖」供消費者辨識。配合食品原料原產地標示政策，提供規範須標示原產地農畜產品原料標示輔導服務，宣導及協助店家原產地標示，讓消費者安心自由選購。

衛生局副局長黃文正指出，台灣豬肉進口遠大於牛肉，民眾還是習慣消費本產豬肉牛肉，而美國豬肉進口極少，衛生單位會盡全力把關食品安全。

校長盧燈茂表示，感謝衛生局支持，5年來輔導廠商數以千計，台南也沒有發生重大食安問題，顯現計畫的成果，協助業者也能提升食品安全，讓大家在台南飲食更安全放心；這個平台也提供外地民眾來台南之前能夠先了解相關的食品安全訊息，這計畫動用的經費不多、但是對食安的貢獻很大，會繼續下去這個也是南台對社會責任盡一份心力，也感謝所有配合的業者。

衛生局副局長黃文正（左）頒獎給台南市80多年歷史的優良示範廠商「合成豆腐」、合成負責人曾文賢。記者周宗禎／攝影
衛生局副局長黃文正（左）頒獎給台南市80多年歷史的優良示範廠商「合成豆腐」、合成負責人曾文賢。記者周宗禎／攝影
南台科大協助台南市府推動食安 ，展示成果產品。記者周宗禎／攝影
南台科大協助台南市府推動食安 ，展示成果產品。記者周宗禎／攝影
南台科大協助台南市府推動食安 ，展示成果產品。記者周宗禎／攝影
南台科大協助台南市府推動食安 ，展示成果產品。記者周宗禎／攝影
南台科大協助台南市府推動食安 ，展示成果產品。記者周宗禎／攝影
南台科大協助台南市府推動食安 ，展示成果產品。記者周宗禎／攝影
南台科大協助台南市府推動食安 ，展示成果產品。記者周宗禎／攝影
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衛生局 食品安全 台南

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