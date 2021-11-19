南台科大協助台南市府推動食安 下午展示成果優良產品

南台科大下午舉行台南市食品安全衛生管理體系計畫成果發表會，展示產學計畫成果，表揚優良示範廠商合成豆腐，希望鼓勵更多食品業者與時俱進，強化自己本身的食品安全專業，以提升產業競爭力。

今年受輔導業者共650家，挑選出優良示範業者今天授證表揚，名單將公布在「臺南市食品安全系統平台」，並以google地圖及店面街景顯示店家所在地點及資訊，提供消費者用餐時參考。期望未來更多食品業者參與輔導，鼓勵強化及落實自主管理，共同為食品衛生安全努力，提高消費者信賴及期待，塑造府城美食優質環境。

南台與市府衛生局合作，結合產官學研食安專業人士與資源打造「政府監督管理、學研教育輔導、強化業者自主管理」的食品安全防護網，南台負責執行、協助針對食品業者作業場所衛生管理、原物料驗收管理程序、從業人員衛生管理、廁所衛生管理、業者自主管理等現場輔導，建立「食安地圖」供消費者辨識。配合食品原料原產地標示政策，提供規範須標示原產地農畜產品原料標示輔導服務，宣導及協助店家原產地標示，讓消費者安心自由選購。

衛生局副局長黃文正指出，台灣豬肉進口遠大於牛肉，民眾還是習慣消費本產豬肉牛肉，而美國豬肉進口極少，衛生單位會盡全力把關食品安全。