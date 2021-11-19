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台南輔具租費不同調 這3處要保證金加月租 其他免費

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市38處二手輔具資源站與社區關懷據點結合，提供免費、短期的輔具給民眾使用。圖／本報資料照片
台南市38處二手輔具資源站與社區關懷據點結合，提供免費、短期的輔具給民眾使用。圖／本報資料照片

台南市有3處輔具中心、38處二手輔具資源站，租賃方式卻不同調，輔具中心要收費，二手輔具資源站為免費租借，讓許多民眾霧煞煞，議員指，中央有補助輔具資源人力、清消、運送等相關費用，市府應統一不向市民收費。社會局表示，因輔具中心主要是供長期租用，希望使用者付費，二手輔具資源站則是讓有突發狀況的民眾短期借用歸還，所以才沒收租金，將參考其他縣市作法，研擬一致性的收費機制。

「同樣的輔具卻不同行情？」南市議員沈震東指出，有輔具需求的民眾可到輔具中心、二手輔具資源站進行租借，但輔具中心在輪椅、拐杖等租賃需要收月租費，以輪椅來說，一般民眾月租金400元並須繳保證金500元，身障者則要付200元，二手輔具資源站卻可不必收費。

沈震東認為，輔具是讓市民的愛心可以循環利用，尤其中央已補助地方輔具資源人力、清消、運送等費用，市府出借輔具不應再向民眾收費，呼籲市府統一不收費，才能真正讓民眾便利使用輔具，也不必擔心跑錯地點多花錢。

社會局表示，台南市有3處大型輔具中心，包括永華、官田、佳里，提供輔具諮詢、維修、評估、租借等服務，主要讓民眾長期租借，所以須租金和保證金，避免民眾沒歸還；二手輔具資源站則結合各區的社區關懷據點，若民眾突然發生車禍需用輪椅，即可就近取得，由於當初是以短期借用、馬上歸還的概念，所以才沒收租金。

社會局回應，確實有民眾反映收費機制複雜，因此會再向其他縣市了解相關作法，朝一致性的收費方式努力，並克服輔具能否順利歸還、持續流通的問題。

台南 身障者 愛心

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