奇美博物館推耶誕活動 營造濃厚英國風

奇美博物館將於12月18日起連續2個週末推出「聖誕週末」活動，搭配英國博物館V&A所策畫的大展正在館內展出，特別營造濃厚英國情調，盼讓民眾不出國也能感受異國風情。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，館方每年配合耶誕節推出的「聖誕週末」活動廣受民眾歡迎，今年以原汁原味來自英國的年度大展「蒂姆．沃克：美妙事物」（Tim Walker: Wonderful Things）為發想，營造濃濃英國情調，象徵英國的米字旗、紅色電話亭、英國搖滾樂等元素都融入活動中。

奇美博物館指出，今年活動內容包括耶誕大舞會、耶誕市集、音樂饗宴、舞蹈表演、星光電影、V&A國際特展、常設典藏推薦等，打造溫馨且富有藝文氣息的西洋耶誕派對，12月18起連續2個週末登場。

奇美博物館指出，4天活動中安排共近70場各類型音樂及舞蹈表演，詢問度極高的耶誕市集則匯集異國美食、文創手作等約80個風格攤位，提供溫暖的熱可可及多種英式傳統點心，品嘗帶有節慶感的幸福滋味。

奇美博物館指出，館方配合耶誕節打造的「幸福聖誕樹」今天於繆思廣場正式亮相，13公尺高的樹體除了有彩球、星星點綴之外，也加入全新的粉紅色系呼應活動主題，即日起至明年1月11日止，每日下午5時30分至10時點燈，並在4天的「聖誕週末」活動晚間搭配燈光秀，展現絢麗景致。

奇美博物館指出，「2021聖誕週末」活動將於12月18日、19日、25日、26日下午2時至晚間10時登場，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，詳情可上奇美博物館官網查詢。