好神！連擲7個聖筊 彰化南瑤宮擇定明年笨港進香期程

彰化南瑤宮為迎接明年「南瑤宮壬寅年笨港進香」活動，今天上午舉行擲筊擇日（筊筶）儀式，罕見地連續擲出7個「聖杯」，擇定明天進香期程為3月13日（農曆2月11日）起至3月18日（農曆2月16日），為期6天5夜，因明年適逢「大媽年」（又稱『大媽四』），進香由老大媽會、老四媽會與聖四媽會等三個媽會輪值舉辦。

彰化南瑤宮去年笨港進香活動原定在3月21日（農曆2月28日）起駕，進行8天7夜徒步進香，卻因新冠肺炎疫情爆發而延期到8月7日，並縮短為3天2夜，採車輛進香方式；今年為期8天7夜的笨港進香如期在4月18日展開，幸好是疫情擴大前如期舉辦，不過當時遇數十年罕見的乾旱，逢「三媽愛潦溪」祈求媽祖庇佑天降甘霖。

配合明年的笨港進香，南瑤宮在「稟告上蒼置天台」儀式後，提供3組的進香參考期程，今天上午擲筊擇日請示媽祖；經由明年進香大總理賴金鐘之子賴文彬代表擲筊杯，其中第一組時程連續擲出了7個「聖杯」，宣告3月13日（農曆2月11日）起至3月18日（農曆2月16日）舉行。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，明年南瑤宮往笨港進香活動，輪由老大媽會、老四媽會與聖四媽會等三個媽會負責舉辦，也就是所謂的「大媽年（又稱『大媽四』）」；多年來流傳久遠一句非常有名的諺語：「大媽進香愛吃雞（意指供品豐富）、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，因此，明年進香時，信眾提供的祭拜供品勢將「澎湃」（豐富）。

林世賢說，彰化南瑤宮建廟於清乾隆3年（西元1738年），主祀媽祖，早年是台灣中部規模最大，信徒最大多的媽祖廟，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。