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台塑捐贈嘉縣首座永在食安大樓 聯合檢驗室啟用
嘉義縣政府上午在永在食安大樓，舉行聯合檢驗實驗室啟用儀式，縣長翁章梁、台化公司董事長洪福源及食藥署等來賓共同剪綵，衛生局與環保局檢驗室進駐，增添全新農漁畜及環保檢驗儀器，提升檢驗能量，為食安環境檢驗把關，明年中旬接受民間申請付費檢驗。
前縣長張花冠5年前爭取台塑捐贈2億5千萬元，在縣治興建「永在食安大」樓，紀念台塑創辦人王永在，共地上5層，地下1層，總面積2100坪，採綠建築，外觀宏偉，是民間出資捐贈政府首座食安大樓。
食安大樓完工到啟用紛擾不斷，欠缺設備儀器，張花冠請衛福部接管做國家級檢驗中心遭拒，縣府採民間營運ＯＴ案結果廠商放棄，經行政院長賴清德協調，衛福部接管做南部食安檢驗中心，因量能不足，衛福部又交還縣府經營，3年多前，張花冠卸任前與洪福源舉行落成剪綵。
翁章梁上任為提升檢驗量能，衛生局爭取食藥署補助，縣府編3千餘萬更新檢驗設備，購置液相及氣相質譜儀與ICP-MS等高精密儀器，10月底建置完成，檢驗量能躍升全國聯合分工檢驗，擴充381項農藥殘留檢測、漁畜產品7大項動物用藥殘留檢測 (如乙型受體素等)及水質重金屬檢測等，檢驗水準媲美六都。
「嘉義優鮮、食在安心！」，翁章梁說，永在食安大樓以「食安永在」願景，整合衛生環保檢驗，以食安把關為核心，強化農漁畜產用藥檢驗，打造嘉義優鮮品牌認證，大樓多功能用途，一樓將委外經營做做農產超商。洪福源肯定優鮮食安認證品牌，及檢驗能量。衛生局長趙紋華說，擬訂民間申請付費檢驗辦法，明年中旬公告實施，方便在地農漁畜業者、廠商及民眾申請檢驗。
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