雲林議會小辣椒「罰站官員」戰上男議員 議長勸和調解

雲林縣議會正逢總質詢期間，近日在內部延燒的「議員罰站官員」事件，今再度登上議事殿堂；時代力量議員廖郁賢今在質詢前提及該事，影射無黨籍議員陳俊龍日前利用質詢時間謾罵她，有護航官員之舉，一番言論引起陳俊龍不滿，上前質問「你說我怎樣？」雙方情緒高漲，議長沈宗隆出聲緩頰，也花10多分鐘分享人生經驗，希望大家都能冷靜思考，理性問政、和諧相處。

廖郁賢日前質詢工務處長汪令堯時，不滿他答詢的內容，在議場公開表示「以後只要我質詢，任何人都不能叫我的處長坐下，尤其是工務處要站起來」，當日擔任主席的民進黨議員江文登建議是否請汪坐下，廖堅持汪需站著答詢，前後共有2次要汪「罰站」，汪站立到質詢結束才自行坐下。

汪令堯今天受訪表示，議員要求起立回應，會以誠懇態度答詢，對於被「罰站」，他尊重議員質詢權利，也尊重其作為，議員如有不解或認為團隊做不好的地方，可直接給予指教，讓團隊更有方向答覆。

廖也針對2次「罰站」事件回應指出，陳、汪所言不是事實，第1次起因是質詢預算，獲得的回答不清楚，第2次則是被打斷質詢，第3次有請汪坐下，但對方沒坐下，認為是欲加之罪。

然而，該事件延燒至今引爆，廖郁賢今在質詢前表示，鄉親私訊鼓勵她，也有支持者表示「很懷念陳俊龍之父、前議員陳清秀」，陳被激怒走到廖的質詢桌旁直指「妳在說什麼？」「不要人身攻擊」等語，兩人情緒激動，其他男議員見狀將陳拉開。

議長沈宗隆主持大會時持續調解雙方狀況，他表示，很多事情需要放下、寬容，認為陳俊龍已充分表達，應適可而止，並說廖的問政風格也有不斷在調整，應給年輕人時間修正，相信時間會讓人看見一個人的改變。

昨日大會主席副議長蘇俊豪已將此事列入議事紀錄，希望不要再有非理性對待縣府官員的行為，議會議事組主任吳國正也答覆，按組織自治條例及議事規則規定，出席議員發言超出議案範圍或涉及個人問題，主席可警告終止發言，對於「罰站」目前無明文規定，議會內部會再研議。