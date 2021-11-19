鹽水溪沿岸第5座 台南爭取前瞻2.98億元蓋鹽洲抽水站

台南市為解決永康鹽行地區水患，積極向內政部營建署爭取前瞻基礎建設計畫經費並獲核定補助2.98億元，辦理永康區鹽洲抽水站新建工程，目前正在辦理細部設計審查作業，將於2021年12月底前上網公告招標，預計2022年年2月底前決標，2023年底完工啟用。

永康人口密集，鹽水地區因地勢低窪，豪大雨時常因鹽水溪水位上漲，導致低漥地區水體難以重力排放，必須以機械方式進行抽排，市長黃偉哲關心並承諾改善鹽行地區長期積淹水問題。

水利局指出，永康鹽行、六甲頂地區長期存在排水不良淹水問題，為有效解決此一問題，需配合已完成的鹽水溪堤後道路引流箱涵工程，由鹽洲抽水站將YF幹線之低地逕流量抽排至鹽水溪，故將設置26.25CMS（含備援）抽水量能的鹽洲抽水站，可進一步增加當地的防洪能量，減少鹽行、六甲頂地區積淹水情形。

水利局表示，抽水站為都市防洪系統中最重要的角色，目前鹽水溪沿岸已完成永康東抽水站、永康抽水站、尚頂北抽水站及尚頂南抽水站，未來鹽洲抽水站完工後搭配鄰近已完成的抽水站，將可採抽水站聯合運轉的方式，強化抽水站運轉機制，更能快速有效排洪。