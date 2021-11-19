空降參戰桃園出局？他點名陳時中可能選台南市長

衛福部長陳時中原有望空降參戰桃園市長選舉，但近日因喝酒影片事件延燒可能讓他「提前出局」，國民黨台南市議員謝龍介今在議會質詢時指出，台南市長黃偉哲身陷線民風暴，若不積極正面處理，「你現在要防的是陳部長」，恐怕陳時中會被徵召到「派顆西瓜都會選上」的台南市參選下屆市長。黃偉哲會後僅表示，針對他黨的人講民進黨的事，予以尊重。

謝龍介向黃偉哲提出質疑，指「陳時中最近是不是在針對你？」因為成大醫院大二生代刀縫合事件，陳時中第一時間接受媒體訪問時就說「聽起來有違法」，畢竟有沒有違法不是陳說了算，搞得南市衛生局壓力很大。

謝說，根據最新消息，陳時中在北部已經「臭掉」，桃園不讓他去選，而台南被戲稱「只要西瓜就能選上」，現在黃偉哲又被影射是線民，卻不敢積極面對該謠言，若該事件持續被炒作，明年就很可能是陳時中代表民進黨來選台南市長，「你現在要防的是陳部長」。

謝龍介要求黃偉哲在議場上公開宣示到底和「A143」線民有無關係，別再讓民進黨內的政治鬥爭鬧得風風雨雨，讓其他派系持續操作謠言。

黃偉哲澄清，自己在學生時代沒有互相出賣的問題，謠傳內容並非事實，民進黨不會去鬥爭這些。謝龍介反問，「難道這是國民黨丟出來的議題？我們不會這樣抹黑你」，並建議「你不要說你身體不堪負荷，否則機會就給別人了」。

黃偉哲會後受訪時回應，謝議員用質詢時間談論與市政無關的事，予以尊重，而且是他黨在講民進黨內部的事，不知道消息從哪來，也只能表示尊重。