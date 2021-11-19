雲林農業亮點系列 (神農篇) 國內肯定 國外發光

行政院農委會透過推崇農業表現卓越農民，進而帶動產業競爭力與整體發展，每年舉辦全國十大神農獎選拔表揚，以農業立縣的雲林，歷年來催生出多位神農獎得主。這些獲獎農民們從不停止學習的腳步，在汗水和雨水的積累下，日益精進生產技術與管理，獲得神農獎實至名歸。

芳源畜牧場的負責人吳祥斌自2001年便導入自動化設備，直到2018年開始透過人工智慧系統監控鵝舍最新現況，也大幅減少所需的時間與人力。

耗費八年時間培育出的「桂丁土雞」是凱馨實業的明星商品，董事長鄧進得為了因應現代不同的家庭型態，近期也陸續出更符合消費者需求的包裝。因健身與養身風氣促成與「臺灣巨砲」陳金鋒的經紀公司展逸國際聯名推出「52鋒土雞胸肉」，並於全家超商通路上架販售。

嵩岳咖啡莊園負責人郭章盛自從業以來，持續透過參加各大國內外咖啡競賽與評比，期望透過競賽找到能自我調整與精進的環節，除了拿下第32屆神農獎外，更獲得美國CQI精品咖啡評比世界排名第一殊榮。

影片由三位歷任亮點雲林神農獎得主，分享獲獎以前對於自家產品的執著，及得獎後的心路歷程。他們在獲得國內農業最高級別肯定的同時，也積極開拓國際市場，期望帶著更多具有競爭力的商品，在國外發光。