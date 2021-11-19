東石永靈宮三朝清醮祈福燈海壯觀 嘉縣大型廟會登場

新冠疫情緩和，防疫鬆綁，嘉義縣宗教活動恢復正常，其中東石鄉永靈宮定農曆11月7日至9日（國曆12月10日至12日），舉辦規模盛大的「辛丑科金籙慶成謝恩祈安三朝清醮大典」，最近在廟旁堤防搭建300公尺燈海祈福隧道，夜間點亮綻放璀璨燈海，成為吸睛地景。

永靈宮建廟約200年歷史，主祀五府千歲、刑府千歲、侯千歲，歷史悠久，香火鼎盛，建廟至今未辦謝土大典，先民為避禍二次大戰空襲，祈願若能平安，國家太平，將叩答神恩，2016年起廟宇進行整修工程，2020年完工，奉開基李府千歲聖諭，舉辦三朝清醮大典。

清醮大典除宗教儀式，還要辦全國攝影比賽，以活動為主題，發掘民俗祭典之美，留下歷史鏡頭，為廟會保存珍貴記錄，金獎獎金3萬元，銀獎2萬元，銅獎1萬元，優選獎3000元，佳作獎2000元，即日起至12月27日（星期一）晚上8點前收件，活動簡章及報名表可至網站下載。

另邀三立電視超級夜總會主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗，12月12日周日晚間6點半，在東石鄉永屯村43號、台17線旁空地，舉辦大型演唱會，邀寶島歌王葉啟田、翁立友等人演唱；永靈宮周圍高空煙火12月10至12日共3天燃放。