越光米加麻竹筍！台南新化農會推「好粥道」搶攻伴手禮

台南市新化區農會研發「好粥到」美味便利竹筍粥系列商品，取材新化在地優質麻竹筍及契作的越光米，並經過產銷履歷認證，美味便利，20日周六新化五寶節活動當天，民眾在農夫市集消費不限金額，集滿點數即可兌換竹筍粥品一罐。

農會表示，新化竹筍品種為麻竹筍，目前種植面積大約有60公頃，有礁坑及大坑兩班產銷班，種植方式與其他區最大不同處為覆土方式，其他地區大多為蓋帆布方式，覆土方式種植因雨水沖刷不良率較高，但因容易吸收露水故口感較鮮甜，上級長官曾形容新化麻竹筍品嘗有像水梨一般的口感，且兩班產銷班所生產之麻竹筍皆有台灣農產品生產追溯，採無毒栽培。

大坑地區目前行銷方式為廠商於當日直接收購，礁坑地區則是除了麻竹筍也有綠竹筍，行銷方式為直接運銷至西螺果菜市場拍賣。今年5月中旬起，國內爆發疫情，大家減少出門，避免群聚風險，讓麻竹筍的行銷通路受到衝擊，農會結合食品加工廠，開發系列的竹筍粥品罐頭，進軍伴手禮市場，協助農民推廣特色產業。除了結合轄內知名的麻竹筍之外，粥品也取材當地契作的優質越光米，都經過產銷履歷的認證，吃得美味又安心。