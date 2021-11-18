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台南養牛場引進自動餵食機 餵飼效率大增

中央社 / 台南18日電

南市農業局協助佳里區梅桂牧場從丹麥引進全自動智慧餵食機，今天公開展示自動餵飼、拌料流程，改善傳統餵飼耗費人力問題，並提高乳牛產乳效率，堪稱畜牧場管理重大突破。

台南市副市長戴謙與丹麥商務辦事處長柏孟德（BoMønsted）今天共同出席梅桂牧場全自動智慧餵食機開放日活動，展示自動化餵飼系統如何解決傳統牧場耗費人力與時間的困境，柏孟德也在現場講解機器使用方式及優點。

市府農業局長李建裕表示，梅桂牧場強調自動化生產，飼養200頭牛隻規模的乳牛場，自民國106年起陸續引進推草機、刷背機、刮糞機、吸糞機及擠乳機器人等自動化設備來管理畜牧場，這次引入全自動智慧餵食機，藉由設備升級再提升管理品質與效率。

李建裕說，這套機器不僅改善傳統餵飼缺點，更透過精準飼養提高飼養效率，可協助改善酪農生活品質，也達成節能減排效果，產業鏈升級創造多重效益，堪稱畜牧場管理的重大突破。

農業局承辦人員指出，頻繁餵飼次數佔據畜牧場大部分管理時間，這套全自動智慧餵食系統僅在一開始需要由人力將飼料投入，接下來的拌料、餵飼都採全自動化，且可將草料切得更細、飼料攪拌更平均，牛隻食用後消化效率更好，業者粗估每天可增產約200公斤牛奶。

南市養牛2萬8000餘頭，以乳牛為主約2萬2000頭，其他肉牛、役牛約500頭。隨牧場經營與氣候變遷的內外因素影響下，傳統牧場經營面臨挑戰。藉由自動餵飼/拌料機器人的輔助，改變傳統畜牧場經營管理方式，力拼產業鏈升級與發展，逐步提升從業人員工作生活品質，使台南市畜牧業發展更具競爭力。

牧場 台南

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