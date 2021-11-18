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雲林二期稻作價格創新高 預估下月起白米看漲

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣二期稻作雖減產，但品質良好。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二期稻作雖減產，但品質良好。記者陳苡葳／攝影

雲林縣二期稻作進入採收期，指標農會西螺鎮農會今天收購價每百台斤1040元，比去年同期每百台斤970元上漲70元，「這是近5年最好價」埤源辦事處主任廖宗義說，今年二期作因氣候影響減產1至2成，但品質很好，不過種植成本增加，預估接下來可能還會續漲，但漲幅空間不大，下月起白米也將可能漲價

西螺鎮農會今天稻穀收購價調升至每百台斤1040元（含水量26.9度以下溼穀），最低價則為980元（溼度31至31.9度），比去年同期漲約1成。廖宗義表示，本期作雖減產，但品質良好，是收購價調漲主因；而白米目前每公斤批發價36元（每袋30公斤裝）；因收購價上漲，加上加工、運輸、人力成本等墊高，預估下月起白米價格可能也會有些微上漲。

在斗六種稻的農民表示，本期作因插秧期遇上雨災，隨之又少下雨，影響稻子結穗，有稍微減產，不過品質佳，且農藥、肥料、人工等成本上揚，農民收益有限，相對就會反應在價格上。

雲林縣二期稻作進入採收期，指標農會西螺鎮農會今天收購價每百台斤1040元，比去年同期上漲，創近5年新高。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二期稻作進入採收期，指標農會西螺鎮農會今天收購價每百台斤1040元，比去年同期上漲，創近5年新高。記者陳苡葳／攝影

農會 農民 漲價

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