雲林二期稻作價格創新高 預估下月起白米看漲

雲林縣二期稻作進入採收期，指標農會西螺鎮農會今天收購價每百台斤1040元，比去年同期每百台斤970元上漲70元，「這是近5年最好價」埤源辦事處主任廖宗義說，今年二期作因氣候影響減產1至2成，但品質很好，不過種植成本增加，預估接下來可能還會續漲，但漲幅空間不大，下月起白米也將可能漲價。

西螺鎮農會今天稻穀收購價調升至每百台斤1040元（含水量26.9度以下溼穀），最低價則為980元（溼度31至31.9度），比去年同期漲約1成。廖宗義表示，本期作雖減產，但品質良好，是收購價調漲主因；而白米目前每公斤批發價36元（每袋30公斤裝）；因收購價上漲，加上加工、運輸、人力成本等墊高，預估下月起白米價格可能也會有些微上漲。