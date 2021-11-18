獅子會打擊惡視力！南陽國小視障生創作音樂感動相挺

國際獅子會300-D1區關懷偏鄉，維護視力教育及行動委員會，今天送愛到雲林縣北港鎮南陽國小，展開視力護眼宣導，並請來該校熱愛音樂的視障生許萱羿代言，以美妙的鋼琴創作，表達每個人應珍愛自己的靈魂之窗，樂曲流暢，感動全場。

國際獅子會300-D1區維護視力教育及行動委員會主席侯俊良，今天下午結合北港、北英獅子會眾多獅友，齊聚北港鎮南陽國小舉辦這場別開生面的「愛眼」音樂會，以曼妙的樂曲宣達保護靈魂之窗的重要，吸引上百名學童一起聆賞「以樂護眼」。

中華民國護理人員協進會理事長陳環辰受邀為小朋友主講維護眼睛保護視力的重要性，希望大家從小落實護眼，遠離惡視力。

侯俊良表示，眼睛是靈魂之窗，獅子會視力委員會在雲嘉南地區辦理多場愛樂視障合唱團音樂會及視力篩檢免費配載眼鏡等視力公益，透過視力篩檢行動音樂車，巡迴各校與社區宣導正確閱讀的姿勢與距離，以維護兒童視力。

南陽國小校長蔡維哲感謝維護視力委員會主席侯俊良、副主席李東源、北港獅子會長魏添圻、北英獅子會長鄭彩玲及眾多獅友對維護孩童視力所付出的心力，尤其手機普及化，更危及孩童視力，期待透過大家努力，將視力傷害降至最低。

獅子會更請來「護眼天使」也是該校五年級視障生許萱羿代言，這位視障的愛樂琴手，不因視障而放棄對音樂的熱愛，不僅從小對音樂有獨特的敏銳度，小小年紀還創作了數十首自創樂曲，十分難得，連老師對她的愛樂之心和主樂天分都讚佩不已。