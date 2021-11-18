台南安定胡麻節周日登場 2800份麻油雞飯免費品嘗

台南市安定區周日將舉辦胡麻節產業文化活動，當天免費提供提供2800份麻油雞飯品嘗，安定區公所、農會邀請各地遊客當天來安定大快朵頤，品嘗麻油香好滋味。

「2021台南胡麻季產業文化活動-安定好胡，洋溢幸福」，2將在安定區公所西側停車場展開，公所、農會上午舉行記者會，主辦單位說，安定區土質適合種植胡麻，胡麻含水量低、油脂量高，品質一等一，除採收，還要日曬、拍打，再經過篩選，才能產出高品質的胡麻，冬令進補首選就非胡麻油莫屬，在安定200公頃胡麻田中，有50公頃胡麻與農會契作。

公所指出，往年最受好評免費麻油美食品嘗，今年提供的麻油雞飯更加碼至2500份，現場憑券領取，供民眾一同大快朵頤，品嚐麻油香的味道。

今年舞台表演除社區表演，更邀請原住民舞蹈「洄瀾舞集」演出，現場抽獎活動，頭獎為5000元「安定農會提貨券」，配合政府五倍券及農會超市胡麻產品優惠促進本地「黑金」消費。