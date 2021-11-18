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台南績優公廁媲美百貨公司、五星飯店 環保局這樣做

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣歷史博物館公廁獲評鑑為金牌獎，且是最佳友善公廁。記者鄭惠仁／攝影
台灣歷史博物館公廁獲評鑑為金牌獎，且是最佳友善公廁。記者鄭惠仁／攝影

公廁是城市文明象徵，也是旅人的第1印象，台南市列管的公廁近6千座，每年考核評鑑，選出金、銀、銅獎公廁，許多獲獎的公廁都媲美百貨公司及五星飯店。南市也力推禮儀公廁，已有崇學國小、新營火車站及仁德服務區設置禮儀公廁，今天再增加東區裕聖里活動中心。

南市列管公廁共5722座，今年依交通場站、機關、加油站、娛樂場所、醫院、遊憩場所等分組評鑑，選出金質、銀質、銅質及最佳友善公廁共15座，其中最特別的是中油學甲加油站原是普通級，經輔導改建及改善，今年躍升為銅質。

市長黃偉哲在頒獎給15家績優公廁與人員表示，人生有3急，上廁所是其中1急，因此有乾淨衛生的公廁非常重要。台南市觀光旅遊城市，除了道路是門面，廁所也是重要門面，若遊客來到台南，看到不乾淨的公廁一定會失望。

台南市環保局表示，對於列為普通級的公廁，每2周會巡檢1次，一直輔導到改善為止。廁所最常見的問題是積尿垢造成臭味，若尿垢不除，怎麼消毒還是會有臭味，對此會教導清除尿垢的方法。對維護不佳的公廁，會強制清掃人員及管理人員參加教育訓練，學習公廁清掃技巧，並加強複查；經複查仍不合格，會告發處分，今年已有5處公廁被處分。

台南市今年績優公廁如下：

金質獎：台灣歷史博物館、國1中油仁德服務區南下加油站、台糖長榮酒店、左鎮化石園區、國3東山服務區。

銀質獎：台灣文學館、中油北區文賢路加油站、南紡購物中心、北門遊客中心、仁德區中洲火車站。

銅質獎：南美館2館、中油學甲加油站、官田區公所、中油東區生產路加油站。　最佳性別友善公廁：台歷史博物館。

台南市長黃偉哲今天頒獎表揚績優公廁及清掃人員，感謝他們的克盡職責。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天頒獎表揚績優公廁及清掃人員，感謝他們的克盡職責。記者鄭惠仁／攝影
台南市今天再東區裕聖里活動中心設置禮義公廁，推動如廁禮儀。記者鄭惠仁／攝影
台南市今天再東區裕聖里活動中心設置禮義公廁，推動如廁禮儀。記者鄭惠仁／攝影
台灣歷史博物館公廁獲評鑑為金牌獎，且是最佳友善公廁。記者鄭惠仁／攝影
台灣歷史博物館公廁獲評鑑為金牌獎，且是最佳友善公廁。記者鄭惠仁／攝影

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