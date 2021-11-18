元長社區劇場演活了故鄉愛 小村舞台異國演員像大融爐

社區改造不再是吃吃喝喝與歌舞，雲林縣元長鄉推動社區旗鑑計畫，別開生面引進劇場演出，從編劇到演出甚至海報社設計，一手策畫，演員9歲到90歲都登台上演，以在地真人真事為背景，演活了膾炙人口的老故事，生澀演技卻滿活力，樸實又有趣，笑聲加掌聲，一場社造劇場，拉近情感，鄉長李明明說，這就是大家深愛的家鄉。

「緊來看戲喔！」貼滿村民自製復刻版電影海報的宣傳車，沿著大街小巷廣播，很多人以為是明華園歌仔戲來公演，仔細一瞧，海報上演員竟是熟悉的「阿水嬸」、「添伯仔」，還有越南來的「阮氏姨」，雖不是大明星卻也是庄內街頭巷尾的熱心名人。

元長鄉首辦社區劇場，由仁德國小太鼓隊熱鬧開場，鬼滅盛裝表演「本能寺之變」，國家級教練凌子宸指導的瓦磘社區戰鼓隊，和仁德熱門樂團熱力演奏，不同世代的鼓樂，氣勢非凡振奮人心，最後五塊社區的台灣夢金牌國術隊虎鶴金鷹拳，不凡的齊眉棍套路更精彩。

「阮的西莊阮的家」劇場登場，新住民衛紅妹解說西莊創庄歷史，「百年原住民古井」及俚語「草湖18簇，卡輸一個吳綬作」的《騎馬巡田》故事，還有鎮庄之寶的日治時期《榮耀優勝旗》，最後《幸福西莊新住民》喬段，手牽手跳唱《癡情玫瑰花》，演活了西莊社區的榮耀與族群融合。

接著「安南的水聲」上場，敘述崙仔社區老中青三代《相遇在崙仔》，場景轉回《尋找記憶中安南》炮聲中獅陣引領媽祖神轎，描繪出古早村民洗衣、撈魚，還有淹水救災的生活情景，來自印尼、越南、客家不同國度族群的婦女，在《風吹的願望》配樂下，感性述說《女人的故事》，一場《故鄉味》家鄉菜，闡釋著「你的家鄉味，將是我的家鄉味」的大融合。