老師我想買咖啡！PTT公認正妹數學老師 轉行經營有成

原任嘉義協同中學正妹數學老師許茹茵，因熱愛阿里山咖啡，感於其知名度不高，年初毅然決然辭去教師工作，成立「里響咖啡」品牌，與山區知名咖啡園合作，上網募資推廣精品咖啡豆，短短10小時變募資15萬，未來也希望藉由自身高人氣，打響阿里山咖啡豆的國際知名度。

許茹茵2018年時曾因出色外表，登上PTT表特版，氣質典雅的形象引發鄉民熱議，當時的她受寵若驚，也順勢經營臉書粉專和抖音頻道，與粉絲互動，但也坦言因工作繁忙，無法兼營社群網絡。

小時候曾與家人到古坑喝咖啡，也種下許茹茵對咖啡的熱愛，閒暇之餘她會自備沖泡工具，與親朋好友分享咖啡之美，今年初是她教書第7年，她重新思考人生方向，決定辭掉教職，專心從事自己熱愛的咖啡事業。

許茹茵發現，阿里山咖啡近年在國際上屢屢獲獎，品質備受肯定，「但卻很少有人知道這件事」，多數民眾對阿里山的印象仍停留在茶葉，許多小規模或剛起步的咖啡農缺乏銷售管道，加上許多不肖業者未清楚標示產地、濫竽充數，她成立「里響咖啡」品牌，希望成為農民與消費者間的平台，讓消費者可以直接買到優質阿里山咖啡。

從教職轉換跑道，許茹茵初期遇上許多挫折，無論在上游端與咖啡農間的溝通，或下游端電商平台的行銷、開發，對她來說都相當陌生，如今漸上軌道，「里響咖啡」與阿里山知名咖啡園如鄒築園、卓武山等合作，逐步擴展市場規模。