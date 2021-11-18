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老師我想買咖啡！PTT公認正妹數學老師 轉行經營有成

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
熱愛咖啡的許茹茵在嘉義市經營「里響咖啡」，擔任咖啡農與消費者間公平公正的平台，生產的每個程序都經過她把關。圖／許茹茵提供
熱愛咖啡的許茹茵在嘉義市經營「里響咖啡」，擔任咖啡農與消費者間公平公正的平台，生產的每個程序都經過她把關。圖／許茹茵提供

原任嘉義協同中學正妹數學老師許茹茵，因熱愛阿里山咖啡，感於其知名度不高，年初毅然決然辭去教師工作，成立「里響咖啡」品牌，與山區知名咖啡園合作，上網募資推廣精品咖啡豆，短短10小時變募資15萬，未來也希望藉由自身高人氣，打響阿里山咖啡豆的國際知名度。

許茹茵2018年時曾因出色外表，登上PTT表特版，氣質典雅的形象引發鄉民熱議，當時的她受寵若驚，也順勢經營臉書粉專和抖音頻道，與粉絲互動，但也坦言因工作繁忙，無法兼營社群網絡。

小時候曾與家人到古坑喝咖啡，也種下許茹茵對咖啡的熱愛，閒暇之餘她會自備沖泡工具，與親朋好友分享咖啡之美，今年初是她教書第7年，她重新思考人生方向，決定辭掉教職，專心從事自己熱愛的咖啡事業。

許茹茵發現，阿里山咖啡近年在國際上屢屢獲獎，品質備受肯定，「但卻很少有人知道這件事」，多數民眾對阿里山的印象仍停留在茶葉，許多小規模或剛起步的咖啡農缺乏銷售管道，加上許多不肖業者未清楚標示產地、濫竽充數，她成立「里響咖啡」品牌，希望成為農民與消費者間的平台，讓消費者可以直接買到優質阿里山咖啡。

從教職轉換跑道，許茹茵初期遇上許多挫折，無論在上游端與咖啡農間的溝通，或下游端電商平台的行銷、開發，對她來說都相當陌生，如今漸上軌道，「里響咖啡」與阿里山知名咖啡園如鄒築園、卓武山等合作，逐步擴展市場規模。

此次與今年獲得首屆典藏台灣精品咖啡國際競標最高價的卓武山咖啡農場合作推廣阿里山精品咖啡，15日在募資平台上架，原本設定目標是5萬元，10小時就已經募得15萬元，目標達成率300%；未來她也希望藉由創業的咖啡豆銷售平台，將利潤直接回饋給農民，甚至進一步推廣阿里山旅遊觀光。

從教職轉換跑道，許茹茵初期遇上許多挫折，但她也不氣餒，持續積極學習，遇到不會的事情都會記錄下來再向他人請教。圖／許茹茵提供
從教職轉換跑道，許茹茵初期遇上許多挫折，但她也不氣餒，持續積極學習，遇到不會的事情都會記錄下來再向他人請教。圖／許茹茵提供
嘉義正妹數學老師許茹茵，因熱愛阿里山咖啡，今年初辭去教職，成立「里響咖啡」品牌，並至阿里山鄒築園尋訪合適咖啡豆。圖／許茹茵提供
嘉義正妹數學老師許茹茵，因熱愛阿里山咖啡，今年初辭去教職，成立「里響咖啡」品牌，並至阿里山鄒築園尋訪合適咖啡豆。圖／許茹茵提供
許茹茵與今年獲得首屆典藏台灣精品咖啡國際競標最高價的卓武山咖啡農場合作，推廣阿里山精品咖啡。圖／許茹茵提供
許茹茵與今年獲得首屆典藏台灣精品咖啡國際競標最高價的卓武山咖啡農場合作，推廣阿里山精品咖啡。圖／許茹茵提供

咖啡 阿里山 農民

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