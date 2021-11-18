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4縣市藝文饗宴 雲嘉嘉營劇場連線20日起回歸

中央社 / 台南18日電

雲、嘉、南4縣市合辦「雲嘉嘉營劇場連線」，原定今年7月登場的夏至藝術節受疫情影響停辦，近日疫情趨緩，主辦單位決定20日起復辦系列活動，以7大展演主軸帶來藝術饗宴。

台南市新營文化中心今天舉辦「雲嘉嘉營2021劇場連線」系列活動記者會，台南市政府文化局副局長陳修程表示，2016年由台南市發起，串聯雲林、嘉義跨縣市組成「雲嘉嘉營劇場連線」並創辦「夏至藝術節」，每年7月至9月規劃豐富多樣節目，今年邁入第6年，逐漸形塑表演藝術品牌形象。

陳修程表示，今年雖然受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但4縣市寶貴的合作情誼與經驗並未中斷，在疫情趨穩狀況下，努力爭取讓表演藝術回歸，鼓勵民眾踏入劇場，重新浸淫在藝文演出饗宴中。

新營文化中心指出，4縣市共同決定在年底籌辦「雲嘉嘉營劇場連線」系列活動，20日起至12月19日在新營文化中心、嘉義市文化局音樂廳、嘉義縣表演藝術中心、雲林縣北港文化中心推出多檔藝文表演，盼能重現夏至藝術節的原汁原味。

系列活動包含「藝術交陪」開幕大戲、著重移動體驗的「移動劇場」、4縣市展演重點「藝劇場」、激起與特色店家交流火花的「藝間店」、著重課程與工作坊的「藝工隊」、青少年戲劇比賽「藝把青」、青少年音樂圓夢計畫「藝饗家」共7大展演主軸。

新營文化中心指出，20日下午在新營文化中心廣場的開幕大戲，邀請台南市「古都掌中劇團」、嘉義市「義興閣掌中劇團」、嘉義縣「琅琊布袋戲團」與雲林縣「雲林五洲小桃源掌中劇團」聯合共演「古劍今光．拚台戲夢」，由4縣市傑出演藝團隊共同編製劇目，講述布袋戲傳承的脈絡與演變。

劇場 嘉義 疫情

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