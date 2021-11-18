快訊

直播／「重啟核四」第2場公投說明會 黃士修對決許永輝

麥當勞要漲了！24日起部分產品最多貴4% 停供小杯套餐咖啡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廚餘車進堆肥廠沿路滴 新化居民怨：味道噁還要自己清

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨議員李偉智今天在議會質詢時說，新化廚餘堆肥廠對當地民眾來說是夢魘。記者鄭維真／翻攝
民進黨議員李偉智今天在議會質詢時說，新化廚餘堆肥廠對當地民眾來說是夢魘。記者鄭維真／翻攝

台南市新化居民抗議新化廚餘堆肥廠影響當地環境品質，不僅廚餘車進出社區容易發生擦撞，廚餘滴落到地面，居民必須自己清洗，否則味道無法散去，令人作噁，揚言市府再不主動處理，將把路封起來，甚至不排除發動抗爭。市府環保局長謝世傑表示，已針對地方的訴求逐步在改善，之後將會全面改用密閉式車清運。

民進黨議員李偉智今天在議會質詢時說，新化廚餘堆肥廠對當地民眾來說是夢魘，希望廢棄物設施能合在一起管理。他指，廚餘大車一天約有10多次要進入社區，但社區路寬不到6公尺，常要小心會車否則容易擦撞。

有居民反映，廚餘車上的湯湯水水經常滴到路面，必須由居民自行清理惡臭、髒汙，否則味道久久不散，令人作噁，生活環境沒品質，但這應該是市府要處理。另外，廚餘車行經路線的兩旁應定期除草，增加行車安全。

居民揚言，如果相關單位再沒人出來處理，會動員把路封起來，不准廚餘車進入社區，甚至不排除發動抗爭，捍衛居住品質。

謝世傑表示，每天約有10車次，載運共7噸的廚餘，相關單位已多次與地方溝通，逐步改善居民和里長訴求。針對廚餘廠進出道路改善，環保局已會同工務局、農業局及新化區公所勘查，待經費核准後即會展開後續工程施作。

至於廚餘車前往廚餘廠汙水滴落路面部分，目前環保局主要以密閉式廚餘車清運廚餘至新化廚餘廠，將會全面改用密閉式車清運。而道路雜草清除以區公所為主，但環保局今年也派員協助除草3次，後續環保局將撥經費補助區公所或里辦公處執行道路雜草清除。

廚餘 民進黨 台南

延伸閱讀

影／苗栗農業處稱廚餘禁令為萊豬 陳吉仲：不要誤導

內政部編3億 推汙泥與廚餘共消化示範廠

桃園垃圾減量 垃圾車擬收生廚餘

防豬瘟廚餘無處去 桃園計畫補助社區購買廚餘處理機

相關新聞

沿著溪流賞楓去 南投楓紅秘境「楓之谷」曝光

立冬後轉冷，日夜溫差大，南投縣仁愛鄉台8線中橫公路沿線楓木、槭樹、銀杏等變色植物開始變妝轉色，其中105.6K旁的賞楓秘...

嘉義人停這隔天繳645元 驚見月租1200元 市府曝標準

嘉義市議員蔡文旭指出1名市民9月開車停入垂楊路、成仁街口的「成仁停車場」，停到隔天繳了645元，他強調，全市其他公有路外...

元長社區劇場演活了故鄉愛 小村舞台異國演員像大融爐

社區改造不再是吃吃喝喝與歌舞，雲林縣元長鄉推動社區旗鑑計畫，別開生面引進劇場演出，從編劇到演出甚至海報社設計，一手策畫，...

老師我想買咖啡！PTT公認正妹數學老師 轉行經營有成

原任嘉義協同中學正妹數學老師許茹茵，因熱愛阿里山咖啡，感於其知名度不高，年初毅然決然辭去教師工作，成立「里響咖啡」品牌，...

廚餘車進堆肥廠沿路滴 新化居民怨：味道噁還要自己清

台南市新化居民抗議新化廚餘堆肥廠影響當地環境品質，不僅廚餘車進出社區容易發生擦撞，廚餘滴落到地面，居民必須自己清洗，否則...

流浪犬貓遭路殺遺體無處去 雲縣今起試推犬貓善終

流浪犬貓無固定居所，容易慘遭路殺，然而遺體往往因無人處理，恐造成二次碾壓，因此流浪動物善終方式也受到關注，雲林縣動植物防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。