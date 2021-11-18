廚餘車進堆肥廠沿路滴 新化居民怨：味道噁還要自己清

台南市新化居民抗議新化廚餘堆肥廠影響當地環境品質，不僅廚餘車進出社區容易發生擦撞，廚餘滴落到地面，居民必須自己清洗，否則味道無法散去，令人作噁，揚言市府再不主動處理，將把路封起來，甚至不排除發動抗爭。市府環保局長謝世傑表示，已針對地方的訴求逐步在改善，之後將會全面改用密閉式車清運。

民進黨議員李偉智今天在議會質詢時說，新化廚餘堆肥廠對當地民眾來說是夢魘，希望廢棄物設施能合在一起管理。他指，廚餘大車一天約有10多次要進入社區，但社區路寬不到6公尺，常要小心會車否則容易擦撞。

有居民反映，廚餘車上的湯湯水水經常滴到路面，必須由居民自行清理惡臭、髒汙，否則味道久久不散，令人作噁，生活環境沒品質，但這應該是市府要處理。另外，廚餘車行經路線的兩旁應定期除草，增加行車安全。

居民揚言，如果相關單位再沒人出來處理，會動員把路封起來，不准廚餘車進入社區，甚至不排除發動抗爭，捍衛居住品質。

謝世傑表示，每天約有10車次，載運共7噸的廚餘，相關單位已多次與地方溝通，逐步改善居民和里長訴求。針對廚餘廠進出道路改善，環保局已會同工務局、農業局及新化區公所勘查，待經費核准後即會展開後續工程施作。

至於廚餘車前往廚餘廠汙水滴落路面部分，目前環保局主要以密閉式廚餘車清運廚餘至新化廚餘廠，將會全面改用密閉式車清運。而道路雜草清除以區公所為主，但環保局今年也派員協助除草3次，後續環保局將撥經費補助區公所或里辦公處執行道路雜草清除。