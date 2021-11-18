快訊

直播／限時6小時！今開放混打意願登記 指揮中心14時說明

加拿大的末日洪災：從49.6°C到「500年一遇大洪水」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義人停這隔天繳645元 驚見月租1200元 市府曝標準

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市議員蔡文旭指出1名市民將車停到垂楊路、成仁街口的「成仁停車場」，隔天繳645元，才看現月租僅1200元。圖／嘉市議員蔡文旭提供
嘉市議員蔡文旭指出1名市民將車停到垂楊路、成仁街口的「成仁停車場」，隔天繳645元，才看現月租僅1200元。圖／嘉市議員蔡文旭提供

嘉義市議員蔡文旭指出1名市民9月開車停入垂楊路、成仁街口的「成仁停車場」，停到隔天繳了645元，他強調，全市其他公有路外停車場，都有訂當日最高收費120元、180元不等，僅這場沒訂，標準應要一致；市府交通處長鄭君健說，是否訂當日臨停最高收費，是業者的優惠機制，不會干預。

蔡文旭昨質詢說，陳姓市民9月26日開車進入成仁停車場，隔天離開時繳費645元，結果才看到標示「月租1200元」，令陳百感交集、欲哭無淚，無奈覺得此費用已足夠停半個月，而入口處「無當日最高優惠」字樣也不明顯。

蔡文旭認為，全市目前27個路外停車場，26個都訂有當日最高停車收費，唯獨成仁停車場沒有，市府不該讓廠商坐地喊價，要具公益性，要求比照其他停車場做調整，標準要一致。

黃敏惠答詢說，廠商應該是有策略性，為考量周轉率因素，會請業者若可以的話做研議。

蔡文旭今天質詢一開始，又延續成仁停車場無當日最高收費標準的議題，文化路夜市附近停車場也訂單日最高收費120元，另有別場訂180元，盼協助讓成仁停車場調整。

交通處長鄭君健於今天議會定期會後表示，市府與停車場業者簽訂的合約，規範臨時停車的費率，為平日30分鐘最高收10元、假日30分鐘15元；月租收費上限2720元，沒有要求臨停當日收費的上限。

鄭君健表示，市府與業者合約中，只規定最高收費的天花板，至於業者是否提供當日停車收費上限，是基於商業競爭所提出的優惠，市府不可能要求業者給予優惠，也不去干涉，能讓民眾多利用都是好事。

另，蔡文旭今年4月定期會質詢東區吳鳳北路、民族路有4個公有路外停車場，每小時收費50元，被批把民眾當「盤仔」，市府表示，已經重新招標，12月28日起收費將符平日30分鐘最高收10元、假日30分鐘15元的標準。

嘉市議員蔡文旭指出全市27個公有路外停車場，僅垂楊路、成仁街口的「成仁停車場」沒訂單日最高收費上限。圖／嘉市議員蔡文旭提供
嘉市議員蔡文旭指出全市27個公有路外停車場，僅垂楊路、成仁街口的「成仁停車場」沒訂單日最高收費上限。圖／嘉市議員蔡文旭提供
嘉市議員蔡文旭表示全市僅垂楊路、成仁街口的「成仁停車場」沒訂單日最高收費上限。圖／嘉市議員蔡文旭提供
嘉市議員蔡文旭表示全市僅垂楊路、成仁街口的「成仁停車場」沒訂單日最高收費上限。圖／嘉市議員蔡文旭提供

停車場 嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

F-16V作戰隊接裝成軍 蔡英文總統嘉義空軍基地校閱

最早嘉義人骨骸出土 學者：遺址範圍大鐵路高架甭停工

嘉巿代理教師與校長爭執後尋短 議會再掀波

手刀快搶！台灣之星雙11激省 299享5G不限速上網吃到飽

相關新聞

嘉義人停這隔天繳645元 驚見月租1200元 市府曝標準

嘉義市議員蔡文旭指出1名市民9月開車停入垂楊路、成仁街口的「成仁停車場」，停到隔天繳了645元，他強調，全市其他公有路外...

流浪犬貓遭路殺遺體無處去 雲縣今起試推犬貓善終

流浪犬貓無固定居所，容易慘遭路殺，然而遺體往往因無人處理，恐造成二次碾壓，因此流浪動物善終方式也受到關注，雲林縣動植物防...

台南全面換發電子巡邏箱 安平區里長：對治安更有利

台南市警察局電子巡簽系統自5月啟動以來，不僅節省員警巡簽時間，預計每年可節省巡邏簽章表用紙60萬張；台南市警局所屬16警...

因應春節返鄉潮 台南防疫計程車將提升到60輛

因應春節返鄉潮，各縣市力擴防疫量能，目前台南市在防疫旅館房數及防疫計程車數量皆為六都最少，有人抱怨上南市府防疫旅館媒合平...

台南六甲運動公園變美了！火鶴花主題結合落羽松觀光

台南六甲多功能運動公園進行設施改善工程，再增設火鶴花造型座椅、種植洋紅風鈴木與藍花楹。火鶴花造型座椅施設在涼亭中，給合先...

布袋野生烏魚群是洄流烏或留烏？ 學者：留烏可能性大

寒流還未出現，烏金先報到，嘉義縣陳姓漁民昨天上午出海捕魚，在布袋外海一次捕獲4千尾野生烏魚，雌烏魚多，首批烏魚賣逾百萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。