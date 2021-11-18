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嘉義人停這隔天繳645元 驚見月租1200元 市府曝標準
嘉義市議員蔡文旭指出1名市民9月開車停入垂楊路、成仁街口的「成仁停車場」，停到隔天繳了645元，他強調，全市其他公有路外停車場，都有訂當日最高收費120元、180元不等，僅這場沒訂，標準應要一致；市府交通處長鄭君健說，是否訂當日臨停最高收費，是業者的優惠機制，不會干預。
蔡文旭昨質詢說，陳姓市民9月26日開車進入成仁停車場，隔天離開時繳費645元，結果才看到標示「月租1200元」，令陳百感交集、欲哭無淚，無奈覺得此費用已足夠停半個月，而入口處「無當日最高優惠」字樣也不明顯。
蔡文旭認為，全市目前27個路外停車場，26個都訂有當日最高停車收費，唯獨成仁停車場沒有，市府不該讓廠商坐地喊價，要具公益性，要求比照其他停車場做調整，標準要一致。
黃敏惠答詢說，廠商應該是有策略性，為考量周轉率因素，會請業者若可以的話做研議。
蔡文旭今天質詢一開始，又延續成仁停車場無當日最高收費標準的議題，文化路夜市附近停車場也訂單日最高收費120元，另有別場訂180元，盼協助讓成仁停車場調整。
交通處長鄭君健於今天議會定期會後表示，市府與停車場業者簽訂的合約，規範臨時停車的費率，為平日30分鐘最高收10元、假日30分鐘15元；月租收費上限2720元，沒有要求臨停當日收費的上限。
鄭君健表示，市府與業者合約中，只規定最高收費的天花板，至於業者是否提供當日停車收費上限，是基於商業競爭所提出的優惠，市府不可能要求業者給予優惠，也不去干涉，能讓民眾多利用都是好事。
另，蔡文旭今年4月定期會質詢東區吳鳳北路、民族路有4個公有路外停車場，每小時收費50元，被批把民眾當「盤仔」，市府表示，已經重新招標，12月28日起收費將符平日30分鐘最高收10元、假日30分鐘15元的標準。
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