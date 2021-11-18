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流浪犬貓遭路殺遺體無處去 雲縣今起試推犬貓善終

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣動植物防疫所今起試辦推動「街道犬貓遺體處理作業流程」，民眾可撥打1999縣民服務專線通報處理。圖／雲林縣政府提供
雲林縣動植物防疫所今起試辦推動「街道犬貓遺體處理作業流程」，民眾可撥打1999縣民服務專線通報處理。圖／雲林縣政府提供

流浪犬貓無固定居所，容易慘遭路殺，然而遺體往往因無人處理，恐造成二次碾壓，因此流浪動物善終方式也受到關注，雲林縣動植物防疫所表示，今起試辦推動街道犬貓遺體處理作業流程，民眾在街道發現死亡流浪犬貓，可撥打1999縣民服務專線通報處理。

街道犬貓多是流浪多時，但也有飼主、意外走失的犬貓不幸死於街頭，防疫所現行針對有飼主犬貓，在獲報後透過晶片掃描機制，幫助其確認身份，並通知飼主領回辦理後事。

雖然現在養寵物的人比以前多，但資深動保人士透露，對於無主流浪犬貓，仍有可能因被認為「動物低人一等」，或該犬貓非自己所養、無法做到生命平等等刻板觀念，而以傳統方式把其丟置垃圾車處理，造成「犬貓善終」在各地執行狀況不一。

經縣議會積極推動動物善終作為，縣府本月著手規畫犬貓遺體處理機制，即日起試辦，防疫所指出，民眾發現轄內街道有犬貓大體，可撥打「1999」通報，提供明確地點、通報資料及連絡電話等資訊，將會轉介所在地公所清潔隊，或特約業者前往協處。

防疫所長廖培志指出，自家飼養或管領的犬貓離世則不適用該機制，基於使用者付費原則，請飼主洽詢民間寵物殯葬業者自費處理，避免有限資源遭濫用，失去推動犬貓善終美意。

據了解，目前國內犬貓殯葬業者收費機制，分為團體火化、個別火化，並以犬貓體重計算收費。

民眾發現犬貓死於街頭，可通報1999雲林縣民服務專線協處，如果發現其有飼主，動植物防疫所將掃描晶片，幫助其確認身份，並通知飼主領回，示意圖。記者陳苡葳／攝影
民眾發現犬貓死於街頭，可通報1999雲林縣民服務專線協處，如果發現其有飼主，動植物防疫所將掃描晶片，幫助其確認身份，並通知飼主領回，示意圖。記者陳苡葳／攝影

流浪犬 寵物 垃圾車

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