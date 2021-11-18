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落實職場性別平等 企業貼心措施讓員工兼顧工作與家庭

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導

近年來台灣面臨嚴重少子化衝擊，年輕族群不婚不生，除了經濟考量外，擔心無法平衡職場及家庭也是一大主因。台北市勞動局率全國之先首創「台北市職場性別平等認證指標」，鼓勵企業落實職場性別平等，打造多元共融幸福職場，讓企業員工可以同時在職場上實現自我，又能兼顧家庭。

第一屆獲頒認證的中華汽車工業股份有限公司，積極協助員工兼顧家庭與工作平衡，針對懷孕員工提供專屬孕婦車位，還以「蘋」安好「孕」作為發想，提供懷孕員工每人一張好孕卡，除了支援懷孕期間各項事務的諮詢管道外，也每周提供一顆蘋果來關心孕婦健康。

此外，中華汽車也設立幼兒園等機構，讓員工育兒無後顧之憂，更能夠專心投入職場；並針對早上7點到10點進行彈性工時，員工可依照自身需求進行調整，並鼓勵員工周三不加班，早點回家享受家庭時光。每年也舉辦員工家庭日活動，讓孩子看看父母上班的環境，拉近親子距離。

懷孕員工最擔心生產期間請假會影響到工作及造成同事負擔，有時甚至不敢請。同樣獲得「台北市性別平等認證指標」肯定的渣打國際商業銀行，則以貼心的方式支持員工，除了提供5個月的產假外，部門主管更可以招募一個6個月的臨時代理人來協助，讓請產假員工無後顧之憂，不用擔心增加同事負擔。

台灣惠普科技股份有限公司則是成立提升女性影響力（Women Impact），辦理女性領導力研討會及促進多元性別平等（LGBTQ）組織，更提供懷孕員工HP好孕手冊，並實施母性保護計畫，使懷孕及產後員工得到妥善照顧與協助，並設立取得台北市優良哺集乳室認證的哺乳室，提供母乳媽媽們安心舒適的空間。

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