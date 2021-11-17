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貫徹防制暴力決心 雲林縣長張麗善率警宣導、臨檢

中央社 / 雲林縣17日電

雲林縣長張麗善15日在雲林縣警察局召開「防制聚眾鬥毆，宣誓暴力零容忍」記者會，今天晚間更親率員警執行「防制聚眾鬥毆大掃蕩勤務」，貫徹防制暴力決心。

張麗善今天晚間與虎尾鎮長丁學忠、雲林縣警察局副局長陳源輝執行「防制聚眾鬥毆大掃蕩勤務」，宣示防制暴力決心，以安民心。

張麗善接受媒體聯訪時表示，鑒於近日縣內連續發生暴力事件，造成民心浮動，所以雲林縣警察局規劃威力掃蕩專案勤務，針對斗六、虎尾地區KTV、酒店、小吃部、不法分子及黑道幫派圍事處所等有危害治安的場所實施密集性擴大臨（路）檢勤務。

張麗善提到，警方另採「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生的衝突事件，避免暴力事件再次發生。

根據雲林縣警察局統計，從15日至今連續3天勤務累計動員警力逾561人次，結合全體警察力量，掃除地區治安的亂源，讓民眾安心並恢復對治安的信心。

雲林縣警察局呼籲民眾，警察絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，並貫徹暴力零容忍政策，針對暴力鬥毆案件全力深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，加強掃蕩，斬斷金流。

警察 雲林 張麗善

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