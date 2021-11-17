工程師轉職壓克力木畫青年職人 開線上課程避疫情衝擊
以繽紛色彩的壓克力木畫作為主力創作商品的34歲青年職人李韋翰，原擔任工程師長達7年，從小就喜歡繪畫，某天和老婆逛書店時偶然看到介紹水彩的書，竟成為他重拾畫筆開始創作的契機，喚起幼時對繪畫熱誠，讓他毅然離職，勇敢追夢走向文創職人路。
由青年局青年職人計畫輔導的李韋翰，以日常感受到的事物作為創作靈感，把隨手可見的石頭、毛玻璃窗花框、廢棄的舊木頭、甚至是使用過的2手皮帶等，當成他創作的畫布; 而舊木頭是他最常使用的素材，他覺得木頭是有記憶與溫度的材料，運用壓克力顏料賦予木頭不一樣的生命。
李韋翰說，創業前經常與同事及朋友們分享，想不到有同事開始向他購買並鼓勵他利用假日至文創市集分享，經過在市集擺攤一段時間試水溫下，逐漸培養出自己的粉絲、客源，讓他信心大增，2年前從斜槓青年轉變成全職文創職人。
回憶的舊窗框是李韋翰近期的最新創作，主要想表現出窗外看出去的景色，利用新舊世代東西產生碰撞，創造出回憶的舊窗框；而信仰也讓他在作品上呈現光亮及盼望的氛圍，加上本身的小浪漫，希望作品在細看之下可看出有生命力的故事。
辭掉穩定的工程師工作，讓他的經濟狀況大受影響，但將自己喜歡的東西分享給大家，得到許多回饋，並受肯定讓他很有成就感，因此他不斷創作更多元的小王子、名畫、大自然等系列作品；雖然在疫情3級警戒期間，實體課程或活動幾乎停擺，幸有青年局輔導開設線上課程，除讓收入不間斷外，還提升數位化教學能力，減輕疫情衝擊。
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